Introduzione alle limitazioni per i veicoli diesel Euro 4

Negli ultimi anni, le amministrazioni locali italiane hanno intensificato le misure contro l’inquinamento atmosferico, colpendo in particolare i veicoli diesel Euro 4. Questi veicoli, immatricolati tra il 2006 e il 2009, rappresentano una parte significativa del parco circolante, con oltre il 21% delle auto in circolazione a fine 2024. Tuttavia, nonostante la loro diffusione, stanno affrontando un crescente numero di restrizioni che limitano la loro circolazione nelle aree urbane.

Le misure in Lombardia e Milano

In Lombardia, le restrizioni per i veicoli diesel Euro 4 sono particolarmente severe. Dal 1° ottobre al 31 marzo, è attivo un blocco del traffico dal lunedì al venerdì, che coinvolge i veicoli diesel Euro 4 nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti. A Milano, i veicoli diesel Euro 4 sono già esclusi dalle aree B e C durante gli orari di attivazione. Inoltre, dal 1° ottobre 2028, anche le auto a benzina Euro 4 subiranno restrizioni simili, evidenziando un trend crescente verso la limitazione dei veicoli più inquinanti.

Restrizioni in Piemonte e Veneto

In Piemonte, a Torino e in altri 75 Comuni, i veicoli diesel Euro 4 non possono circolare dal 15 settembre al 15 aprile, nei giorni feriali. Le misure sono state implementate per migliorare la qualità dell’aria, ma al momento non ci sono limitazioni per le auto a benzina Euro 4. In Veneto, le misure antismog attive dal 1° ottobre al 30 aprile prevedono divieti già a livello d’allerta verde, colpendo i veicoli diesel Euro 4 dal lunedì al venerdì. Anche qui, le auto a benzina Euro 4 non sono attualmente soggette a restrizioni.

Situazione in Emilia Romagna e Toscana

In Emilia Romagna, dal 1° ottobre al 31 marzo, le misure del Piano aria integrato regionale (PAIR) prevedono il blocco della circolazione per i veicoli diesel Euro 4 nei Comuni PAIR e di pianura. Le restrizioni sono attive dal lunedì al venerdì, evidenziando l’impegno della regione nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. A Firenze, il divieto per i diesel Euro 4 è già attivo nelle zone a traffico limitato, mentre a Roma, sebbene non ci siano attualmente limitazioni strutturali, si prevede un possibile divieto nella Ztl Fascia Verde a partire dal 1° novembre 2025.

Prospettive future e considerazioni finali

Le restrizioni per i veicoli diesel Euro 4 in Italia sono destinate ad aumentare, con molte città che stanno già implementando misure rigorose per migliorare la qualità dell’aria. È fondamentale che i proprietari di veicoli Euro 4 siano consapevoli delle limitazioni attuali e future, per pianificare di conseguenza. Con oltre il 40% delle auto in circolazione che rientrano nelle categorie più inquinanti, la transizione verso veicoli più ecologici è diventata una priorità per le amministrazioni locali e per la salute pubblica.