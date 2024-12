Scopri come l'assistenza post-vendita può trasformare le concessionarie in un business redditizio.

Il ruolo strategico dell’assistenza post-vendita

L’assistenza post-vendita sta emergendo come un elemento fondamentale per il successo delle concessionarie automobilistiche. Non si tratta più di un semplice servizio accessorio, ma di una vera e propria strategia per migliorare la redditività e fidelizzare i clienti. Secondo uno studio condotto da Quintegia, il report “After-sales Navigator” offre una panoramica dettagliata delle attuali dinamiche del settore, evidenziando l’importanza di un approccio proattivo nella gestione dei servizi post-vendita.

Opportunità di crescita nel post-vendita

Il report di Quintegia ha rivelato che oltre il 70% del fatturato derivante dal post-vendita proviene da interventi di manutenzione e dalla vendita di ricambi. Tuttavia, le concessionarie tendono a trascurare aree ad alto potenziale come la carrozzeria e i servizi accessori. Infatti, il 63% dei concessionari riconosce la carrozzeria come un’opportunità significativa per aumentare le marginalità e rafforzare il legame con i clienti. Nonostante ciò, la competizione e la mancanza di risorse rappresentano ostacoli significativi per lo sviluppo di queste aree.

La customer experience come priorità

Un altro aspetto cruciale emerso dallo studio riguarda la customer experience. Il 64% dei concessionari offre servizi in sede, come sale d’attesa executive, ma solo il 19% ha implementato un’esperienza online strutturata. La possibilità di prenotare interventi e ricevere aggiornamenti sullo stato della vettura è fondamentale per migliorare la soddisfazione del cliente. Investire in tecnologia e innovazione è essenziale per rimanere competitivi e attrarre nuovi clienti.

Innovazione e tecnologia nel post-vendita

La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nel settore post-vendita. Attualmente, il 21% dei concessionari sta sperimentando l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi interni. Inoltre, il 52% di coloro che non l’hanno ancora implementata è interessato a farlo. L’adozione di soluzioni tecnologiche non solo migliora l’efficienza operativa, ma offre anche nuove opportunità per interagire con i clienti e migliorare la loro esperienza complessiva.

Prepararsi al futuro del post-vendita

Con l’avvento della transizione verso veicoli elettrici, le concessionarie dovranno adattare le loro strategie di post-vendita. Il 67% dei dealer prevede cambiamenti significativi e si concentrerà su aree come carrozzeria e servizi per compensare l’impatto della transizione. Le concessionarie che sapranno adattarsi a queste nuove dinamiche di mercato saranno in grado di prosperare e garantire un futuro sostenibile.