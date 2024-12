Un settore in crisi

L’industria automotive italiana si trova attualmente in una fase critica, con sfide che mettono a dura prova la sua competitività e sostenibilità. Secondo recenti dichiarazioni di esperti del settore, le difficoltà non sono solo il risultato delle politiche europee di transizione ecologica, ma derivano da una serie di fattori interni ed esterni che richiedono un’analisi approfondita. La produzione di automobili nei principali mercati europei ha subito un drastico calo, passando da 15,4 milioni di unità nel 2020 a soli 9,2 milioni nel 2023. Questo scenario preoccupante è aggravato dalla crescita esponenziale del mercato cinese, che ha visto un aumento della produzione da 2 a 26 milioni di veicoli nello stesso periodo.

Politiche incoerenti e mancanza di visione

Uno dei principali problemi evidenziati è l’assenza di politiche coerenti e di una visione strategica a lungo termine. L’Europa, e in particolare l’Italia, sta pagando un prezzo elevato per scelte politiche altalenanti. Il caso dell’Ecobonus è emblematico: i fondi disponibili si esauriscono rapidamente, mentre le decisioni governative sembrano mancare di continuità. Questo porta a una situazione in cui la filiera automotive non riesce a prosperare, con un mercato che nel 2024 è previsto rimanere ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Il costo delle automobili e il potere d’acquisto

Un altro aspetto cruciale è l’aumento dei prezzi delle automobili, che ha visto un incremento medio del 58% dal 2020. Questo aumento è attribuibile a diversi fattori, tra cui un cambiamento nel mix di segmenti e modelli, oltre all’aumento dei costi industriali. Tuttavia, l’erosione del potere d’acquisto degli italiani ha reso l’acquisto di un’auto un lusso per molte famiglie. La situazione è ulteriormente complicata dal ritardo nell’adozione dei veicoli elettrici, con l’Italia che si ferma a una quota di auto elettriche ricaricabili del 7%, ben al di sotto di altri Paesi europei.

La necessità di interventi concreti

Per affrontare queste sfide, è fondamentale che il governo e le istituzioni adottino misure concrete. UNRAE ha proposto un piano di sostegno pluriennale da almeno 1 miliardo di euro all’anno fino al 2027, insieme a una revisione del regime fiscale delle auto aziendali e a un potenziamento delle infrastrutture di ricarica. La transizione ecologica non può basarsi su politiche frammentarie; è necessario un approccio strategico e coordinato per garantire un futuro competitivo per il settore automotive italiano ed europeo.