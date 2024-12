Un Paese devoto all’automobile

L’Italia si conferma un Paese fortemente legato all’automobile, con un dato che colpisce: nel 2023, la media è di 694 macchine ogni 1.000 abitanti, come riportano l’ISTAT e Eurostat. Questo numero rappresenta un incremento costante, con una crescita annuale del 1,3% a partire dal 2018. Nessun’altra nazione dell’Unione Europea raggiunge questo livello, con la media continentale che si attesta a 571 auto ogni 1.000 abitanti.

Le differenze tra le città italiane

Le città italiane mostrano una notevole disparità nei tassi di motorizzazione. Ad esempio, Catania supera la media nazionale con 815 autovetture per 1.000 abitanti, seguita da Reggio di Calabria e Cagliari, entrambe con oltre 700 auto. Al contrario, i capoluoghi di provincia presentano tassi mediamente più bassi, con 646 autovetture ogni 1.000 abitanti. Le differenze geografiche sono evidenti: i capoluoghi del Nord registrano 612 auto, mentre quelli del Mezzogiorno raggiungono 683 auto.

Il ruolo del trasporto pubblico

Un’analisi della distribuzione dell’offerta di trasporto pubblico locale suggerisce che i tassi di motorizzazione sono più bassi nelle città con un servizio di trasporto pubblico più sviluppato. Nei capoluoghi metropolitani, la disponibilità di posti-km per abitante è significativamente superiore rispetto ai capoluoghi di provincia, con 6.812 posti-km contro 2,3. Questo dato evidenzia come una buona offerta di trasporto pubblico possa influenzare positivamente la riduzione del numero di veicoli privati circolanti.

Veicoli a combustibili fossili e sostenibilità

Nel 2023, il numero di veicoli a combustibili fossili per abitante è di 0,878, in lieve aumento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nei comuni capoluogo, questo dato scende a 0,823, e ulteriormente a 0,782 nei capoluoghi metropolitani. Questo indica una crescente consapevolezza verso la sostenibilità, anche se i veicoli a benzina e gasolio continuano a rappresentare oltre il 95% del parco veicolare nazionale.

Densità veicolare e traffico urbano

La densità veicolare è un altro aspetto cruciale da considerare. Nel 2023, la media per i comuni capoluogo è di 3.970 veicoli per km², con Napoli che registra il valore più alto di 7.523 veicoli/km². Le grandi città, in particolare quelle del Mezzogiorno, mostrano una pressione del traffico più elevata, con una media di 4.540 veicoli/km². Questo scenario evidenzia la necessità di strategie di mobilità sostenibile per affrontare le sfide del traffico urbano.