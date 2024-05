Lotus Emeya: prezzo, autonomia, scheda tecnica

Lotus ha svelato al mondo la Emeya, scelta del marchio inglese nel settore delle hyper gt elettrificate che saranno un riferimento nel mercato per gli anni a venire. In questo articolo conosciamo il prezzo, l’autonomia e la scheda tecnica.

Lotus Emeya: scheda tecnica e autonomia

La Lotus Emeya è una GT che è dotata di trazione integrale a cui è stato implementato il sistema, con brevetto Lotus, ICC che permette di rapportare la coppia su uno dei due assi, a seconda delle necessità di guida del conducente o del fondo stradale che si sta percorrendo.

A livello tecnico la Emeya sviluppa 905 cavalli ed eroga una coppia massima di 985 Nm che la rende un’auto ideale per qualsiasi strada, dato che la spinta data dall’elettrico è pressoché infinita.

Per la velocità massima, i tecnici hanno scelto di limitarla a 256 km/h non esattamente un dato esaltante per la categoria, quanto basta però per un uso sia stradale che pistaiolo dato che su quest’auto si è preferito avere un motore pronto ad ogni regime di giri.

L’autonomia stimata della Emeya è di 600 km un dato che è in linea con le altre auto della categoria ma che tuttavia potrebbe essere incrementato, anche se forse i tecnici hanno optato per questo limite per consentire all’auto di garantire il massimo della potenza.

Il prezzo

Lotus dopo il nostro primo articolo riguardo la Emeya, ha svelato i prezzi per il mercato italiano. Il range va da un minimo di 111.490 ad un massimo di 157.200 euro.

Le cifre per entrare in possesso di questa gran turismo elettrica sono quindi leggermente più alte della Tesla model S base con cui va a rivaleggiare anche se naturalmente qui prevale un pedigree più sportivo.