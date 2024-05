Christopher Nolan è uno dei più bravi e famosi registi contemporanei, capace di realizzare pellicole di enorme successo e di ottima fattura. In questo articolo scopriamo come è composta la sua collezione d’auto e quali sono i suoi ideali in termini automobilistici.

Le auto di Christopher Nolan: i modelli del regista

La prima auto della collezione di Nolan è un Land Rover Range Rover, da buon britannico ha scelto il suv che è famoso ed apprezzato in tutto il mondo. Non è chiaro per che motorizzazione si sia orientato, considerando che la gamma va da un 6 cilindri ibrido con batteria da 48 volt a un V8 capace di erogare una potenza di 523 cavalli.

La seconda auto è sempre un SUV stavolta della BMW, ed è l’X7 equipaggiato di un motore 3.0 V6 Twin Turbo che offre una potenza superiore ai 400 cavalli. Non solo potenza ma anche trionfo di tecnologia per far viaggiare in comodità gli occupanti in ogni tragitto.

La terza è una Mercedes-Maybach classe S, una vera e propria berlina di lusso, che eleva il comfort allo stato dell’arte. Dotata di un motore V12 Twin-Turbo da 621 cavalli, Nolan l’apprezza talmente tanto che è lui a guidarla ogni volta che può, senza richiedere un autista.

Suv e berlina high class a chiudere il personale garage

La quarta macchina è una Cadillac Escalade, un vero e proprio suv made in USA, dimensioni mastodontiche e tecnologia di altissimo livello, come connettività a Apple Car Play ed Android Auto, per il motore si è optato per un V8 6.2 di cilindrata che sviluppa 420 cavalli.

L’ultima auto nella collezione di Christopher Nolan è una Audi A8 ovvero la berlina di alta fascia della casa di Ingolstadt. Dotata di un V6 silenzioso e poco assetato di benzina fa del comfort interno il suo punto di forza.