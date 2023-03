Si tratta di un procedimento piuttosto semplice. Ecco tutto ciò che dovreste sapere per effettuare l'aggiornamento.

In questo articolo vi spiegheremo come aggiornare il navigatore della Nissan Qashqai gratis, insieme a una serie di consigli in caso di problemi.

Come aggiornare il navigatore della Nissan Qashqai gratis: guida

Ci sono due metodi principali: l’aggiornamento automatico o tramite Wi-Fi.

Il primo verificherà automaticamente la disponibilità di nuove mappe; basterà aggiungere la vostra “regione preferita” e avere una connessione attiva.

Il secondo vi consentirà di aggiornare manualmente le mappe. Dovrete collegare il sistema di navigazione dell’auto al Wi-Fi e poi controllare eventuali aggiornamenti disponibili.

Aggiornamento automatico

Come anticipato prima, questo metodo permetterà sl sistema di navigazione di aggiornarsi automaticamente (se collegato a una connessione).

L’aggiornamento verrà cercato ogni sette giorni e sarete avvisati con una notifica pop-up.

Per attivarlo:

Selezionare info sullo schermo Andare su Informazioni di sistema Aggiornamento delle mappe Impostazioni per l’aggiornamento delle mappe Selezionare la regione Confermare

Aggiornamento tramite Wi-Fi

Anche in questo caso dovrete andare nelle informazioni di sistema e poi su Aggiornamento delle mappe. Successivamente:

Aggiornamento tramite Wi-Fi Selezionare le mappe da aggiornare Verificare gli aggiornamenti disponibili

Cosa fare se Android Auto non funziona?

Innanzitutto, la versione deve essere Android 9. Ecco cosa fare:

Cavo ufficiale compatibile con il telefono

Cavo pulito

Cavo ben collegato, quindi attenzione alle cover

Porta di ricarica pulita e senza polvere

Cosa fare se CarPlay non funziona?

Anche in questo caso le soluzioni sono più o meno le stesse. Assicuratevi però di attivare Siri dalle impostazioni dell’iPhone e accettate la notifica pop-up una volta collegato il telefono tramite USB.

Insomma, aggiornare il navigatore della Nissan Qashqai è piuttosto semplice e richiederà pochi passaggi. Vi ricordiamo che aggiornare le mappe è molto importante, dato che potrebbero essere state incluse delle novità che potrebbero impattare sul vostro percorso.

