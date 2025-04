Introduzione alla nuova gamma Lotus

Lotus ha recentemente svelato la sua nuova gamma di modelli Eletre ed Emeya per il Model Year 2026, ampliando la sua offerta di hyper-SUV e hyper-GT. Questi veicoli non solo rappresentano un passo avanti in termini di prestazioni, ma anche un’evoluzione nel design e nelle tecnologie di ricarica. Con l’introduzione delle varianti “600” e “900”, Lotus punta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente, desiderosa di potenza e innovazione.

Dettagli sulle nuove varianti

La Eletre MY26 si presenta in sei diverse versioni, tra cui la Eletre 600, 600 GT, 600 GT SE, 600 Sport SE, 900 Sport e 900 Sport Carbon. Il modello base, Eletre 600, è dotato di un potente motore elettrico da 450 kW (612 CV) e una batteria da 112 kWh, garantendo prestazioni eccezionali e un’autonomia di circa 600 km. Gli allestimenti GT e GT SE offrono cerchi da 22″, freni a sei pistoncini e un tetto in vetro intelligente, mentre la versione 600 Sport SE si distingue per lo spoiler posteriore attivo e sedili massaggianti e ventilati.

Prestazioni e tecnologia avanzata

Le versioni top di gamma, 900 Sport e 900 Sport Carbon, adottano un powertrain ancora più performante, con 675 kW (918 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,95 secondi. La velocità massima raggiunge i 265 km/h, rendendo questi modelli tra i più veloci sul mercato. Inoltre, la variante Sport Carbon si distingue per il suo pacchetto estetico in fibra di carbonio e interni esclusivi, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Entrambi i modelli sono dotati di un’architettura a 800V, che consente una ricarica ultra-rapida, con la possibilità di passare dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.

Design e personalizzazione

Lotus non si è limitata a migliorare le prestazioni; ha anche introdotto nuove opzioni di personalizzazione per i clienti. Le nuove tinte per la carrozzeria, Zenith White e Akoya White, insieme ai temi interni Quartz e Jasper, offrono una maggiore varietà per chi desidera personalizzare il proprio veicolo. Inoltre, i sedili possono essere rivestiti nel nuovo tessuto Lotuswear Performance, che combina comfort e stile. La Emeya segue una filosofia simile, con versioni che condividono il powertrain della Eletre, ma con alcune differenze nelle specifiche tecniche e nei dettagli di design.

Conclusioni sulle novità Lotus

Con l’introduzione delle nuove versioni di Eletre ed Emeya, Lotus si conferma come un leader nel settore delle auto elettriche ad alte prestazioni. Questi modelli non solo offrono potenza e velocità, ma anche un design raffinato e opzioni di personalizzazione che soddisfano le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Con prezzi di partenza competitivi e una gamma di allestimenti, Lotus è pronta a conquistare il mercato delle hyper-SUV e hyper-GT.