Il debutto del Mack Pioneer elettrico

Mack Trucks, un marchio storico nel settore degli autocarri e parte del gruppo svedese Volvo, ha recentemente annunciato il lancio della versione completamente elettrica del nuovo Pioneer. Questo veicolo rappresenta un traguardo significativo nella transizione verso la mobilità a emissioni zero, un obiettivo che Volvo Group ha già iniziato a perseguire con successo, avendo venduto oltre 5.000 camion elettrici in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche e design innovativo

Il Pioneer elettrico è stato progettato per operazioni regionali e navettamento portuale, disponibile in configurazione Day Cab o con cuccetta corta da 44 pollici. Il cuore del veicolo è un assale elettrico sviluppato dal gruppo, alimentato da batterie Proterra, un’azienda statunitense che fa parte di Volvo Group. Le batterie Proterra H2-23, prodotte in California e South Carolina, sono progettate per resistere a condizioni estreme e garantire ricariche rapide, assicurando così un’operatività continua e affidabile.

Innovazioni per la sicurezza e l’efficienza

Il nuovo modello non solo si distingue per la sua motorizzazione elettrica, ma anche per le innovazioni tecnologiche integrate. Tra queste, un sistema di specchietti digitali che migliora la visibilità del conducente, eliminando gli angoli ciechi e contribuendo a un risparmio di carburante stimato dell’1%. Inoltre, il design aerodinamico avanzato, con un parabrezza inclinato e un telaio ottimizzato, riduce ulteriormente la resistenza all’aria, aumentando l’efficienza complessiva del veicolo.

Un abitacolo pensato per il conducente

All’interno, l’abitacolo del Pioneer è stato completamente ripensato per garantire il massimo comfort e ergonomia. Sarà il camion Mack più connesso di sempre, dotato di un sistema avanzato di diagnostica remota e aggiornamenti software OTA. La nuova app MyMack permette ai conducenti di monitorare lo stato del veicolo e controllare luci e climatizzazione direttamente dal proprio smartphone, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva e moderna.