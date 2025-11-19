Magliano Sabina: Scopri il Campione del Mondo di Superbike 2025!

Per la seconda volta consecutiva, la vittoria nel campionato mondiale di motociclismo della categoria Superbike è legata a un nome che rappresenta l’eccellenza artigianale italiana: Bonamici Racing. I fratelli Riccardo ed Enrico Bonamici, con sede a Magliano Sabina, hanno fornito le pedane che hanno equipaggiato la moto del campione, Toprak Razgatlıoğlu, del team BMW Motorrad WorldSBK.

Questo trionfo non è solo un vanto per i Bonamici, ma un chiaro segnale di quanto l’innovazione e la qualità possano fare la differenza nel mondo delle competizioni motociclistiche. Il pilota turco ha dimostrato il suo talento in sella alla potente BMW M1000RR, un modello che ha saputo coniugare prestazioni e tecnologia avanzata.

Il ruolo delle pedane Bonamici Racing

Le pedane installate sulla moto vincente sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo condotto dall’azienda. Come riportato in una nota ufficiale, il Reparto Ricerca & Sviluppo di Bonamici Racing è costantemente impegnato a trasformare l’esperienza acquisita nel campo delle corse in soluzioni concrete, mirate a garantire il massimo controllo e precisione al pilota. Ogni componente è realizzato con processi di alta qualità e una filiera produttiva completamente interna, garantendo risultati all’altezza delle aspettative.

Innovazione e competizione

La collaborazione con il team BMW Motorrad WorldSBK non è solo un punto di arrivo, ma rappresenta anche un riconoscimento del percorso intrapreso dall’azienda. “Creiamo componenti da gara per chi vive la competizione come un’estensione di sé stesso”, affermano i Bonamici. Ogni vittoria in pista è una testimonianza del lavoro instancabile di chi si dedica a trasformare la meccanica in pura emozione.

Un evento di successo: EICMA 2025

A novembre, Bonamici Racing ha partecipato alla fiera EICMA tenutasi a Rho, vicino Milano, dove ha presentato le ultime novità del proprio catalogo. La fiera è stata un’occasione importante per mostrare al pubblico e agli esperti del settore le innovazioni che l’azienda ha sviluppato, ricevendo consensi entusiastici da parte dei visitatori.

Questa manifestazione ha confermato ulteriormente il prestigio e la reputazione di Bonamici Racing nel panorama motociclistico internazionale, sottolineando l’impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione.

Il successo di Toprak Razgatlıoğlu con la BMW M1000RR è quindi un capitolo fondamentale nella storia dell’azienda maglianese, che continua a scrivere pagine importanti nel mondo delle competizioni. La dedizione e il lavoro di squadra sono stati elementi chiave per raggiungere questo straordinario traguardo, che rende orgogliosi non solo i membri dell’azienda, ma anche gli appassionati di motociclismo italiani.