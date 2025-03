Un evento imperdibile per il settore automotive

Magneti Marelli Parts & Services si prepara a stupire i professionisti del settore automotive con la sua partecipazione ad Autopromotec 2025, una delle manifestazioni più prestigiose dedicate alle attrezzature per officine e all’aftermarket. L’evento si svolgerà a Bologna dal 21 al , e l’azienda sarà presente nel Padiglione 30, Stand D48. Questa sarà un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni e soluzioni per l’autoriparazione.

Un’esposizione all’avanguardia

Lo stand di Magneti Marelli si estenderà su una superficie di 260 m², caratterizzato dai tradizionali colori giallo e blu. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un percorso tematico che esplora le diverse soluzioni offerte dall’azienda. L’obiettivo principale è fornire strumenti innovativi per affrontare le sfide della mobilità moderna, che includono l’elettrificazione, la digitalizzazione e l’aumento della complessità tecnologica.

Focus sui ricambi e servizi per l’autoriparazione

Una delle aree principali dello stand sarà dedicata ai ricambi, il core business di Magneti Marelli. Qui, i visitatori potranno scoprire un’ampia gamma di prodotti, tra cui sistemi di illuminazione, componenti per la filtrazione, dischi e pastiglie per impianti frenanti, batterie e ammortizzatori. Grazie a schermi interattivi di ultima generazione, sarà possibile esplorare le caratteristiche tecniche di ogni prodotto, garantendo un’esperienza informativa e intuitiva.

Formazione e aggiornamento per i professionisti

Un’altra area di grande importanza sarà dedicata alla rete Magneti Marelli Checkstar, dove verranno presentate le più recenti soluzioni di diagnosi e attrezzature professionali per officine. Questo spazio è pensato per ottimizzare il lavoro dei meccanici e garantire la massima efficienza operativa. Inoltre, l’impegno di Magneti Marelli nella formazione sarà evidenziato da un’area dedicata ai programmi di aggiornamento per gli autoriparatori, con focus sulla piattaforma LMS (Learning Management System) che centralizza tutte le attività di formazione tecnica.

Un viaggio nel futuro della mobilità

I visitatori avranno anche l’opportunità di scoprire le nuove certificazioni disponibili per il 2025 e il programma Ready! Academy, un’iniziativa teorico-pratica per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Inoltre, un tunnel espositivo permetterà di vivere un’esperienza immersiva con alcune delle tecnologie più avanzate sviluppate da Marelli per le case automobilistiche di tutto il mondo. Questo viaggio nel futuro della mobilità dimostra la capacità dell’azienda di unire tradizione e innovazione.