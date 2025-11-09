Manopola Chiusa: Caratteristiche, Vantaggi e Dettagli Essenziali

Nel campo degli accessori per vari utilizzi, la manopola chiusa rappresenta un elemento fondamentale per diversi settori. Questo articolo esplora le specifiche tecniche di questo prodotto, evidenziando le sue dimensioni e le modalità di acquisto e spedizione.

Caratteristiche della manopola chiusa

La manopola chiusa ha un diametro interno che varia tra i 22 e i 25 mm, rendendola versatile per molteplici applicazioni. La lunghezza totale del prodotto è di 118 mm, il che la rende compatibile con una serie di dispositivi e strumenti. Questa manopola è progettata per offrire una presa sicura e confortevole, garantendo un utilizzo pratico e funzionale.

Utilizzo e applicazioni

Le manopole chiuse sono frequentemente utilizzate in contesti che richiedono una regolazione precisa e sicura. Gli ambiti di applicazione spaziano dalle attrezzature professionali agli articoli casalinghi. Questo tipo di manopola è particolarmente apprezzato per la sua robustezza e per la facilità d’uso, rendendola ideale per chi cerca un prodotto affidabile.

Modalità di spedizione

Dopo aver effettuato l’ordine, i pacchi vengono generalmente spediti entro un intervallo di 2 giorni dalla ricezione del pagamento. La spedizione è gestita tramite BRT, un servizio che offre tracciamento e consegna senza necessità di firma, garantendo così una maggiore comodità per il cliente. Ogni acquisto è accompagnato da un link che permette di seguire il pacco in tempo reale.

Costi di spedizione e gestione

Le spese di spedizione includono costi di gestione, imballaggio e spese postali. Mentre i costi di gestione sono fissi, le spese di trasporto variano in base al peso totale dell’ordine. Si consiglia di raggruppare gli articoli in un solo ordine per ottimizzare i costi di spedizione. È importante notare che non è possibile combinare due ordini distinti, pertanto ogni ordine effettuato separatamente comporterà spese di spedizione individuali.

Ogni pacco viene spedito a rischio del cliente, ma si pone particolare attenzione alla protezione di oggetti fragili attraverso un imballaggio adeguato. Le scatole utilizzate sono progettate per garantire che gli articoli all’interno siano ben protetti durante il trasporto, minimizzando il rischio di danni.