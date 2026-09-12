Manutenzione e controllo della batteria auto: tutto quello che devi sapere

La batteria dell’auto è il componente fondamentale che alimenta tutti i sistemi elettrici del veicolo, dall’accensione ai sistemi di assistenza alla guida. Con il tempo, le sue prestazioni possono diminuire, soprattutto dopo stagioni estreme o un uso intensivo. Un malfunzionamento può lasciare il veicolo in panne senza preavviso, compromettendo la tua sicurezza e comfort.
Le officine MOTRIO offrono servizi specializzati per il controllo e la sostituzione della batteria, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza su strada. Con oltre 300 centri in Italia, MOTRIO è il partner ideale per la manutenzione del tuo veicolo.
Servizi di controllo e sostituzione della batteria
Le officine MOTRIO eseguono una serie di controlli approfonditi per verificare lo stato di salute della batteria e del circuito di carica. Tra i servizi offerti:
- Controllo della batteria e del circuito di carica ispezione completa delle condizioni generali della batteria, fissaggi, livello di carica e funzionamento del circuito di carica.
- Diagnosi della batteria utilizzo di strumentazione specifica per verificare la tensione a riposo, la capacità residua e l’efficienza del circuito di ricarica.
- Sostituzione della batteria installazione di batterie conformi alle specifiche del costruttore, con garanzia di 2 anni su pezzi e manodopera.
Perché è importante controllare la batteria?
La durata media di una batteria auto è compresa tra 4 e 5 anni, ma questo periodo può variare in base a diversi fattori, come le variazioni di temperatura, la frequenza di utilizzo del veicolo e lo stile di guida. Un controllo periodico è essenziale per evitare guasti imprevisti e garantire la massima sicurezza. MOTRIO consiglia di far controllare la batteria ogni 30.000 km o ogni 2 anni, soprattutto prima dell’arrivo dell’inverno o dopo un’estate molto calda.
Manutenzione per auto ibride ed elettriche
Le auto ibride ed elettriche richiedono manutenzioni specifiche per garantire il corretto funzionamento dei sistemi ad alta tensione e della batteria di trazione. Le officine MOTRIO sono attrezzate per intervenire su tutti i veicoli elettrificati, rispettando le norme di sicurezza e offrendo servizi specializzati.
Per i veicoli ibridi, gli intervalli di manutenzione variano in base al tipo di motore. Per i modelli diesel, è consigliabile effettuare la manutenzione ogni 10.000-20.000 chilometri, mentre per i modelli a benzina, l’intervallo ottimale è di 15.000 chilometri. Per i veicoli elettrici, la batteria ha una durata media di 7-10 anni e richiede verifiche periodiche del sistema di ricarica e dei componenti elettrici principali.
Servizi specializzati per veicoli elettrificati
Le officine MOTRIO offrono una gamma completa di servizi per la manutenzione di auto ibride ed elettriche, tra cui:
- Diagnosi dei sistemi ad alta tensione verifica dello stato di salute dei componenti elettrici principali.
- Controllo della batteria di trazione ispezione completa della batteria e del sistema di ricarica.
- Manutenzione del sistema frenante verifica dei freni rigenerativi e dei componenti specifici.
- Controllo dei fluidi e dei componenti del motore termico per i veicoli ibridi, manutenzione dei componenti tradizionali.
Perché scegliere MOTRIO?
MOTRIO è il partner ideale per la manutenzione della tua auto, grazie a una serie di vantaggi unici:
- Esperienza e professionalità tecnici qualificati e formati per operare su tutti i tipi di veicoli.
- Strumentazione avanzata utilizzo di strumenti diagnostici specifici per garantire precisione e affidabilità.
- Garanzia di qualità garanzia di 2 anni su pezzi e manodopera per tutti gli interventi.
Prenota un appuntamento nell’officina MOTRIO più vicina a te e scopri come mantenere la tua auto sempre in perfetta efficienza.