Manutenzione e controllo della batteria auto: tutto quello che devi sapere

La batteria è il cuore elettrico della tua auto. Scopri come mantenerla in perfetta efficienza e quali servizi offre MOTRIO per la tua sicurezza.

La batteria dell’auto è il componente fondamentale che alimenta tutti i sistemi elettrici del veicolo, dall’accensione ai sistemi di assistenza alla guida. Con il tempo, le sue prestazioni possono diminuire, soprattutto dopo stagioni estreme o un uso intensivo. Un malfunzionamento può lasciare il veicolo in panne senza preavviso, compromettendo la tua sicurezza e comfort.

Le officine MOTRIO offrono servizi specializzati per il controllo e la sostituzione della batteria, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza su strada. Con oltre 300 centri in Italia, MOTRIO è il partner ideale per la manutenzione del tuo veicolo.

Servizi di controllo e sostituzione della batteria

Le officine MOTRIO eseguono una serie di controlli approfonditi per verificare lo stato di salute della batteria e del circuito di carica. Tra i servizi offerti:

Controllo della batteria e del circuito di carica ispezione completa delle condizioni generali della batteria, fissaggi, livello di carica e funzionamento del circuito di carica.

ispezione completa delle condizioni generali della batteria, fissaggi, livello di carica e funzionamento del circuito di carica. Diagnosi della batteria utilizzo di strumentazione specifica per verificare la tensione a riposo, la capacità residua e l’efficienza del circuito di ricarica.

utilizzo di strumentazione specifica per verificare la tensione a riposo, la capacità residua e l’efficienza del circuito di ricarica. Sostituzione della batteria installazione di batterie conformi alle specifiche del costruttore, con garanzia di 2 anni su pezzi e manodopera.

Perché è importante controllare la batteria?

La durata media di una batteria auto è compresa tra 4 e 5 anni, ma questo periodo può variare in base a diversi fattori, come le variazioni di temperatura, la frequenza di utilizzo del veicolo e lo stile di guida. Un controllo periodico è essenziale per evitare guasti imprevisti e garantire la massima sicurezza. MOTRIO consiglia di far controllare la batteria ogni 30.000 km o ogni 2 anni, soprattutto prima dell’arrivo dell’inverno o dopo un’estate molto calda.

Manutenzione per auto ibride ed elettriche

Le auto ibride ed elettriche richiedono manutenzioni specifiche per garantire il corretto funzionamento dei sistemi ad alta tensione e della batteria di trazione. Le officine MOTRIO sono attrezzate per intervenire su tutti i veicoli elettrificati, rispettando le norme di sicurezza e offrendo servizi specializzati.

Per i veicoli ibridi, gli intervalli di manutenzione variano in base al tipo di motore. Per i modelli diesel, è consigliabile effettuare la manutenzione ogni 10.000-20.000 chilometri, mentre per i modelli a benzina, l’intervallo ottimale è di 15.000 chilometri. Per i veicoli elettrici, la batteria ha una durata media di 7-10 anni e richiede verifiche periodiche del sistema di ricarica e dei componenti elettrici principali.

Servizi specializzati per veicoli elettrificati

Le officine MOTRIO offrono una gamma completa di servizi per la manutenzione di auto ibride ed elettriche, tra cui:

Diagnosi dei sistemi ad alta tensione verifica dello stato di salute dei componenti elettrici principali.

verifica dello stato di salute dei componenti elettrici principali. Controllo della batteria di trazione ispezione completa della batteria e del sistema di ricarica.

ispezione completa della batteria e del sistema di ricarica. Manutenzione del sistema frenante verifica dei freni rigenerativi e dei componenti specifici.

verifica dei freni rigenerativi e dei componenti specifici. Controllo dei fluidi e dei componenti del motore termico per i veicoli ibridi, manutenzione dei componenti tradizionali.

Perché scegliere MOTRIO?

MOTRIO è il partner ideale per la manutenzione della tua auto, grazie a una serie di vantaggi unici:

Esperienza e professionalità tecnici qualificati e formati per operare su tutti i tipi di veicoli.

tecnici qualificati e formati per operare su tutti i tipi di veicoli. Strumentazione avanzata utilizzo di strumenti diagnostici specifici per garantire precisione e affidabilità.

utilizzo di strumenti diagnostici specifici per garantire precisione e affidabilità. Garanzia di qualità garanzia di 2 anni su pezzi e manodopera per tutti gli interventi.

Prenota un appuntamento nell’officina MOTRIO più vicina a te e scopri come mantenere la tua auto sempre in perfetta efficienza.