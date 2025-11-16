Marco Gaggi e BrCorse rinnovano il contratto: una partnership strategica per la stagione 2026

Il mondo delle corse motociclistiche si prepara a una nuova emozionante stagione, con il giovane talento Marco Gaggi che ha confermato il prolungamento di contratto con la scuderia BrCorse. Questa notizia è stata comunicata dal team manager Andrea Stefano Brambilla, il quale ha sottolineato l’importanza di Gaggi per il team e le aspettative per il futuro.

La collaborazione tra Gaggi e BrCorse ha radici profonde e si è sviluppata nel corso degli anni, portando il pilota fanese a competere ad alti livelli nel campionato Supersport 300. Nonostante le sfide affrontate nella stagione passata, Gaggi ha dimostrato il suo valore, chiudendo la competizione al dodicesimo posto e conquistando la seconda posizione tra i piloti italiani.

Un’annata di sfide e successi

Il 2025 è stato un anno difficile per Gaggi e il team, caratterizzato da imprevisti e difficoltà. Tuttavia, la determinazione e la professionalità hanno prevalso, permettendo al giovane centauro di emergere come uno dei protagonisti della categoria. La sua Yamaha R3 è diventata un simbolo di resilienza e passione per il motociclismo.

La transizione verso nuove categorie

Un cambiamento significativo è previsto nel 2026, con il ritiro della categoria Supersport 300, che ha visto Gaggi competere per sei stagioni. Questa categoria verrà sostituita dalla Sportbike, una nuova opportunità per i giovani piloti di sviluppare le proprie abilità e avanzare nella loro carriera. Gaggi si prepara a questa transizione con entusiasmo, pronto a mettere in pratica l’esperienza accumulata negli anni precedenti.

Il calendario del nuovo campionato

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, è stato pubblicato il calendario provvisorio delle gare. Gli eventi si svolgeranno in diverse località, partendo da Portimao in Portogallo dal 20 al 22 marzo e proseguendo con tappe in Olanda, Repubblica Ceca, Spagna e Italia, fino a concludere a Jerez de la Frontera dal 16 al 18 ottobre. Questo calendario promette di offrire gare emozionanti e sfide avvincenti per tutti i partecipanti.

Preparazione e aspettative

Marco Gaggi e il suo team stanno già pianificando la preparazione per la nuova stagione. L’obiettivo è affinare le competenze e migliorare le performance in pista, per affrontare al meglio le nuove sfide che la Sportbike presenterà. La fiducia reciproca tra Gaggi e BrCorse sarà fondamentale per raggiungere traguardi ambiziosi e continuare a rappresentare il motociclismo italiano con orgoglio.

La notizia del rinnovo del contratto di Marco Gaggi con BrCorse segna un capitolo importante nella carriera del giovane pilota. Con il supporto del team e una nuova categoria da affrontare, le aspettative per il 2026 sono elevate e gli appassionati possono attendere con interesse le prossime gare.