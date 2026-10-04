Il Gran Premio del Giappone di MotoGP, disputato sul tracciato di Motegi, ha regalato una delle battaglie più serrate della stagione. Il campione in carica Marc Marquez alla guida della Ducati, ha superato le sue pretese di vincita imponendosi in una gara caratterizzata da scambi veloci, sorpassi tattici e una tensione costante per la classifica mondiale.

Fin dal via, la pole position è stata assegnata a Jorge Martin su Aprilia, il quale ha condotto la gara con sicurezza. Tuttavia, al vicolo dell’undicesimo giro, Marquez ha effettuato un sorpasso cruciale in curva 9, guadagnandosi la testa e iniziando a costruire un vantaggio graduale che lo ha portato a una vittoria netta.

Il sorpasso al gir 11 e la gestione della corsa da parte di Marquez

Il momento decisivo è avvenuto proprio al gir 11 poco prima del traguardo di boa. Marquez, infatti, ha sfruttato la buona uscita dalla curva per avvicinarsi a Martin e, con un accelerazione ben calibrata, ha superato l’Aprilia sulla sinistra della pista. Da quel punto in poi, il pilota spagnolo ha aumentato il passo, passando da un margine di 0,6 a quasi 1 secondo entro il traguardo.

Strategia di ritmo e risposta di Martin

Martin ha tentato di reagire al gir 17, accorciando le distanze di qualche decimo, ma Marquez ha replicato immediatamente, allungando nuovamente il divario a più di un secondo. Il risultato è stato un comando in pieno controllo, che ha consentito al campione di chiudere la gara senza pressioni esterne, assicurandosi i primi cinque punti del weekend.

Ripercussioni sulla classifica mondiale e i protagonisti di spicco

Con questa vittoria, Marquez si avvicina a soli due punti dal leader Jorge Martin che resta a 333 punti mentre il ducatista passa a 331. Il divario, ridotto da 12 punti solo due giorni fa, rende la lotta per il titolo ancora più avvincente con sei gare rimaste al calendario.

Al podio, il terzo posto è stato conquistato da Marco Bezzecchi su un’altra Aprilia, che ha difeso la posizione con tenacia contro le incursioni di Enea Bastianini. Il pilota KTM, infatti, ha chiuso l’ultima parte della gara con il giro più veloce, impostando una rimonta aggressiva, ma ha sbagliato la curva 10 sul tentativo finale di sorpasso, perdendo così il podio e chiudendo quarto a meno di un decimo da Bezzecchi.

Altri protagonisti, incidenti e prospettive future

Il resto del campo ha offerto ulteriori spunti di discussione. Francesco Bagnaia vincitore a Motegi l’anno scorsa, ha chiuso ottavo, a più di venti secondi dal leader. Alex Marquez è caduto al gir 19, dopo aver guadagnato il nono posto nella Sprint, mentre Pedro Acosta ha sfruttato un pomeriggio difficoltoso per assicurarsi il decimo risultato.

Tra i punti guadagnati, spiccano anche le prestazioni di raul fernandez che ha chiuso quinta, e di Ai Ogura al sesto posto, dimostrando la crescente competitività delle nuove generazioni. Con la prossima tappa che si avvicina sull’isola indonesiana di Lombok, la pista dove Marquez non ha ancora vinto, la serrata nella lotta per il campionato è destinata a intensificarsi ulteriormente.