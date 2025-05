Un venerdì da protagonista per Marquez

Il Gran Premio di Francia, che si svolge a Le Mans, ha visto un Marc Marquez in grande forma, capace di dominare entrambe le sessioni di prove libere del venerdì. Sin dai primi giri, il pilota spagnolo ha mostrato la sua intenzione di riprendere il comando della scena, dopo una stagione che ha visto alti e bassi, compresa una caduta a Jerez. Con un tempo di .855, Marquez ha stabilito un nuovo record della pista, dimostrando di avere qualcosa in più rispetto ai suoi avversari.

Le prestazioni degli altri piloti

Dietro Marquez, la lotta per le posizioni di vertice è stata intensa. Brad Binder ha chiuso in seconda posizione, seguito da Alex Marquez e Francesco Bagnaia, rispettivamente terzo e quarto. Questi ultimi due, pur avendo mostrato buone prestazioni, si sono trovati a dover inseguire il ritmo imposto dal campione spagnolo. Sorprendente è stata la prestazione di Ai Ogura, che ha chiuso la Top 5 con l’Aprilia, dimostrando che anche i piloti meno noti possono emergere in occasioni come queste.

Le aspettative per il resto del weekend

Con il sabato e la domenica che si avvicinano, le aspettative sono alte per Marquez e per gli altri piloti Ducati. Bagnaia, in particolare, ha dimostrato di avere un approccio strategico, solitamente riservato per il fine settimana di gara. La sua capacità di adattarsi e migliorare nelle sessioni successive potrebbe rivelarsi decisiva. Anche Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, ha mostrato segnali di miglioramento, chiudendo in seconda posizione nel pomeriggio, a soli sette millesimi da Bagnaia. La competizione si preannuncia serrata, con diversi piloti pronti a dare battaglia per il podio.