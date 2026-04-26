Marquez trionfa sotto la pioggia a Jerez: tutte le informazioni sul Gran Premio di Spagna

Il Motomondiale approda sul circuito di Jerez per il quarto appuntamento della stagione: il gran premio di Spagna si corre domenica 26 aprile con grandi incognite dopo una Sprint spettacolare. La giornata di sabato ha regalato emozioni forti, condizioni meteo variabili e scelte strategiche decisive che hanno rimesso in discussione pronostici e piani gara.

La Sprint di sabato è stata dominata da Marc Marquez, capace di imporsi nonostante una scivolata e un cambio moto provvidenziale; a completare il podio ci sono Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli. A poche ore dalla gara principale la classifica piloti e la composizione della griglia riflettono ancora gli esiti della Sprint e le penalità comminate dai commissari.

Griglia di partenza e favoriti

La pole position è stata conquistata da Marc Marquez con il tempo di 1’48″087: alle sue spalle partiranno Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. In prima fila dunque la coppia Marquez-Zarco-Di Giannantonio, mentre nella seconda troviamo Marco Bezzecchi, Alex marquez e Pedro Acosta. Importante notare la presenza delle principali squadre: Ducati e Aprilia restano protagoniste, ma la top ten è molto composita e la gara delle 14:00 potrà riservare sorprese.

Dettagli della griglia

La terza fila comprende Jorge Martin, Enea Bastianini e Raul Fernandez; in quarta troviamo Francesco Bagnaia, Ai Ogura e Fermín Aldeguer. Questa disposizione in griglia è figlia delle qualifiche ma anche delle complicazioni della Sprint: partenza, strategie di cambio moto e condizioni dell’asfalto saranno elementi chiave per i piloti nel corso della corsa di domenica.

Penalità e sanzioni: cosa cambia per la gara

I commissari della FIM hanno notificato alcune penalità che influenzeranno la strategia di gara. Toprak Razgatlioglu è stato punito con un Long Lap Penalty da scontare in gara per aver provocato la caduta di Lorenzo Savadori durante la Sprint; Joan Mir ha ricevuto due Long Lap, mentre Jorge Martin è stato penalizzato con una retrocessione di tre posizioni in griglia. Queste misure possono modificare le gerarchie sul tracciato e favorire affidabilità e scelte tattiche più conservative.

Cosa significa il long lap

Il Long Lap Penalty è una sanzione che obbliga il pilota a percorrere una traiettoria esterna alla pista, con un tempo di percorrenza più lungo rispetto al giro standard: è una penalità che impone una perdita di posizione momentanea e richiede una gestione oculata durante la fase di gara, specialmente in contesti ormai serrati come quello di Jerez.

La Sprint: cronaca, conseguenze e classifica provvisoria

La Sprint è stata una prova al fulmicotone: Marc Marquez ha saputo reagire a una scivolata passando tempestivamente ai pneumatici da bagnato e rimontando fino alla vittoria, davanti a Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli. Incidenti e scivolate hanno condizionato alcuni big: Jorge Martin è stato costretto al ritiro per un guasto tecnico, mentre Marco Bezzecchi ha subito una caduta che ha limitato il suo risultato nella Sprint.

Classifica piloti dopo la Sprint

Nonostante il weekend turbolento, Marco Bezzecchi conserva la leadership della classifica piloti: guida con un margine di 4 punti su Jorge Martin, 21 su Pedro Acosta, 24 su Marc Marquez e 26 su Di Giannantonio. Questa distribuzione dei punti rende la gara di domenica cruciale per la definizione delle gerarchie stagionali.

Informazioni pratiche: orario e dirette

Il Gran Premio di Spagna è in programma domenica alle ore 14:00. La corsa sarà trasmessa in diretta su SkySport e in chiaro su TV8, con la possibilità di seguire lo streaming tramite SkyGo, NOW e la piattaforma web di TV8. Per gli appassionati, la combinazione tra diretta televisiva e servizi streaming garantirà copertura completa e aggiornamenti in tempo reale.

Consigli per gli spettatori

Con condizioni meteorologiche potenzialmente variabili e l’ombra delle penalità, è utile seguire i team radio e le analisi pre e post gara: la scelta degli pneumatici, i cambi moto e la gestione dei long lap saranno fattori determinanti. Tenere d’occhio la mappa meteo e le strategie delle scuderie può offrire indicazioni preziose su come si evolverà la corsa a Jerez.