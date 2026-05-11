Offerta Alfa Romeo Junior ibrida Sprint con rate da 159 euro

La proposta commerciale sulla Alfa Romeo Junior punta a rendere più semplice l’accesso al SUV compatto del marchio grazie a sconti e formule di pagamento rateale. Si tratta della versione 1.2 Hybrid 145 CV con cambio automatico eDCT6 nell’allestimento Sprint, offerta in promozione con condizioni legate a permuta e finanziamento di Stellantis Financial Services. L’iniziativa è valida fino al 31 maggio 2026 e include alcuni servizi accessori che possono risultare utili, ma anche elementi economici su cui è importante riflettere prima di firmare.

Nel testo che segue spieghiamo in modo chiaro il meccanismo dell’offerta, i vantaggi più evidenti e gli aspetti che possono pesare sul costo finale: dall’anticipo alla rata finale, dai tassi applicati ai limiti di chilometraggio. Informazioni tecniche come consumi WLTP e emissioni completano il quadro per aiutare chi sta valutando la Junior come prossima auto.

La proposta commerciale: prezzo e piano di pagamento

In base all’offerta pubblicizzata, il prezzo di listino della Junior è di 32.950 €. La promozione riduce questo importo a 29.450 € scegliendo la permuta, mentre optando per il finanziamento collegato il prezzo scende ulteriormente a 27.450 €. Il piano tipico prevede un anticipo di 6.343 €, seguito da 35 rate mensili da 159 € e una maxi rata finale – il cosiddetto valore futuro garantito – pari a 21.505,85 €. Questa struttura abbassa la rata mensile rispetto a un finanziamento tradizionale, ma concentra gran parte del costo alla scadenza del contratto: elemento da tenere presente se si intende tenere l’auto al termine del periodo.

Dettagli economici e costi aggiuntivi

Il finanziamento prevede un TAN fisso del 7,99% e un TAEG del 9,89%, con interessi complessivi che arrivano a oltre 5.171,42 € sui dati ufficiali dell’offerta. L’importo totale dovuto segnalato è di 27.125,28 €, comprensivo di spese di istruttoria e costi di incasso mensili. È fondamentale leggere il contratto precontrattuale per verificare spese accessorie come l’imposta sostitutiva o eventuali commissioni di gestione.

Vantaggi pratici dell’offerta

Una delle ragioni principali per scegliere questa formula è la gestibilità finanziaria: una rata contenuta da 159 € al mese rende la Junior più accessibile nel breve termine, soprattutto per chi preferisce cambiare modello ogni pochi anni. L’offerta include anche il servizio Identicar per 12 mesi, che fornisce assistenza stradale e tutela in caso di furto o incidente, aumentando la serenità d’uso durante il periodo iniziale di possesso. Inoltre, il prezzo promozionale con permuta rende l’acquisto più conveniente per chi dispone di un veicolo da consegnare come permuta.

Per chi è indicata questa soluzione

La formula è particolarmente adatta a chi desidera una rata mensile bassa e la flessibilità di scegliere alla scadenza tra tenere l’auto pagando la rata finale, sostituirla oppure restituirla. Chi cambia auto frequentemente o preferisce pianificare il budget con pagamenti contenuti può trovare vantaggiosa questa impostazione. È invece meno indicata per chi preferisce non avere un’esposizione residua elevata al termine del contratto.

Limiti, clausole da controllare e dati tecnici

Tra le clausole più rilevanti c’è il limite di chilometraggio: il contratto prevede un massimo di 30.000 km per tutta la durata; in caso di restituzione oltre quella soglia è previsto un addebito di 0,10 €/km. Questo costo può diventare significativo se si percorrono molti chilometri ogni anno. Inoltre, l’offerta è valida solo in caso di permuta e soggetta ad approvazione da parte di Stellantis Financial Services, quindi è bene verificare la documentazione e le condizioni specifiche in concessionaria.

Dal punto di vista tecnico la Junior 1.2 Hybrid 145 CV dichiara consumi WLTP combinati intorno a 4,8 l/100 km e emissioni di CO2 nell’ordine di 109 g/km, valori utili per confrontarla con alternative della stessa categoria. Questi dati sono ottenuti con procedure di omologazione e possono variare in funzione dello stile di guida, del carico e delle condizioni d’uso.

Conclusioni e consigli pratici

In sintesi, la promozione sulla Alfa Romeo Junior Sprint offre un accesso facilitato al modello grazie allo sconto e a rate mensili ridotte, ma trasferisce una parte consistente del prezzo alla rata finale. Prima di aderire è consigliabile valutare il piano complessivo dei costi (TAN/TAEG, interessi, spese) e stimare i chilometri effettivi per evitare addebiti extra. Per chi privilegia un canone basso nel breve periodo e prevede di sostituire l’auto dopo pochi anni, la soluzione può avere senso; per chi invece intende mantenere il veicolo a lungo termine conviene confrontare anche alternative di leasing o acquisto tradizionale.