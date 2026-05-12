Skoda Fabia Motorsport Edition: edizione limitata da 125 pezzi ispirata alla Fabia RS Rally2

Per celebrare la lunga esperienza nel mondo delle corse, Skoda lancia la Fabia Motorsport Edition, una versione numerata prodotta in soli 125 esemplari. Basata sulla più performante Fabia 130, questa interpretazione mette insieme elementi estetici ispirati ai rally, contenuti tecnici specifici e un pacchetto di accessori pensato per gli appassionati e i collezionisti.

La presentazione punta a coniugare la dimensione emozionale del brand con una proposta tecnica concreta: carrozzeria dedicata, set-up del telaio rivisto e l’adozione dello stesso propulsore utilizzato sulla Fabia 130. Ogni vettura porta con sé segni distintivi che richiamano la storia agonistica della Casa e un kit di accessori esclusivi riservati ai proprietari.

Estetica esterna e pacchetto aerodinamico

L’esterno della Fabia Motorsport Edition è fortemente caratterizzato: la carrozzeria è verniciata in Moon White metallizzato con elementi a contrasto in nero che includono il tetto, lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore, il diffusore, le minigonne e le calotte degli specchietti. Il linguaggio stilistico deriva direttamente dalla Fabia RS Rally2, con decal dedicate e il numero 125 applicato sulla scocca come richiamo al traguardo celebrato.

Ruote, impianto frenante e assetto

Di serie sono previsti cerchi in lega da 18 pollici con finitura fumé, mentre l’impianto frenante adotta dischi accompagnati da pinze colorate in rosso per sottolineare il carattere sportivo. L’assetto è stato ritoccato con uno setup di telaio specifico per rendere la guida più reattiva e coerente con l’immagine rally della vettura, mantenendo però fruibilità su strada.

Meccanica e dati tecnici

Al centro della proposta meccanica c’è il motore 1.5 TSI evo2, erogante 130 kW (177 CV). La potenza raggiunge il picco tra i 5.000 e i 6.000 giri/min, mentre la coppia massima di 250 Nm è disponibile già tra i 1.500 e i 4.000 giri/min. Il propulsore è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti con una taratura dedicata che privilegia risposte pronte, inclusa una funzione che favorisce le cambiate brillanti in modalità sport.

Prestazioni attese

Anche se Skoda non ha diffuso dati ufficiali separati per questa edizione, le prestazioni dovrebbero allinearsi a quelle della Fabia 130 utilizzata come base: accelerazione da 0 a 100 km/h nell’ordine dei 7,4 secondi e velocità massima attorno ai 228 km/h. L’insieme meccanico è pensato per offrire un equilibrio tra vivacità e utilizzabilità quotidiana.

Interni, dotazioni e carattere da gara

L’abitacolo accentua l’impronta sportiva con sedili anteriori avvolgenti dotati di poggiatesta integrati e finiture in effetto carbonio sulla plancia. Il volante sportivo a tre razze riporta il badge Skoda 125, mentre tappetini dedicati e una targhetta numerata sulla plancia certificano l’appartenenza all’edizione limitata. Gli interni sono studiati per richiamare la sensazione di guida da competizione, senza rinunciare a materiali e comfort adatti all’uso quotidiano.

Valore collezionistico e dotazione per il proprietario

I 125 acquirenti riceveranno un pacchetto di benvenuto che sottolinea il carattere da collezione: un certificato di origine firmato dal Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto, un telo protettivo con il logo dedicato e guanti da guida. Il pezzo più distintivo è un oggetto da collezione, ossia un frammento del telaio di sicurezza di una Fabia RS Rally2, consegnato insieme alla vettura come elemento simbolico della connessione tra modello stradale e macchina da corsa.

Disponibilità e prezzo

Al momento non sono stati comunicati i listini per la Fabia Motorsport Edition. La produzione è limitata a 125 unità, il che colloca la vettura in una nicchia dove domanda e offerta potrebbero rendere il modello particolarmente ricercato dai collezionisti e dagli appassionati del marchio.

Conclusione

La proposta vuole essere un omaggio concreto alla storia sportiva di Skoda: una versione numerata che unisce elementi estetici tratti dal mondo rally, contenuti tecnici derivati dalla Fabia 130 e una serie di gadget pensati per aumentare il valore simbolico dell’auto. Per chi cerca una compatta con anima da corsa, la Fabia Motorsport Edition rappresenta una sintesi intrigante tra heritage e performance.