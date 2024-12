Maserati e il futuro incerto: strategie per il rilancio del marchio

Un marchio in difficoltà

Maserati, uno dei nomi più iconici nel panorama automobilistico, si trova attualmente ad affrontare una crisi profonda. Le recenti dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’Europa di Stellantis, evidenziano la necessità di un piano specifico per il marchio. Con vendite previste sotto le 10.000 unità nel 2024, è chiaro che Maserati deve rivedere le proprie strategie per ritrovare la competitività nel mercato.

Il piano di rilancio

Imparato ha sottolineato che il marchio deve sviluppare un piano a sé stante, in grado di affrontare le sfide attuali. Santo Ficili, attuale CEO di Maserati, è già al lavoro su questo progetto, che dovrà necessariamente partire dai numeri allarmanti delle vendite. La situazione è aggravata dalla mancanza di nuovi modelli, con la nuova Maserati Quattroporte rimandata e le attese per la MC20 Folgore, la coupé sportiva elettrica, che si concentrano sul 2025.

Le reazioni dei sindacati

Durante un recente incontro con i sindacati, Imparato ha ribadito l’impegno di Stellantis per il futuro di Mirafiori, sottolineando che non ci sarà estinzione della fabbrica. Tuttavia, le reazioni dei sindacati sono state tiepide, con richieste di investimenti concreti e nuove produzioni. Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, ha espresso preoccupazione per la mancanza di novità significative, mentre Rocco Palombella della Uilm ha avvertito che le parole non bastano senza azioni tangibili.

Il futuro di Maserati

Il futuro di Maserati dipenderà dalla capacità del marchio di innovare e di rispondere alle esigenze del mercato. Con l’industria automobilistica in continua evoluzione, la transizione verso l’elettrico rappresenta una sfida e un’opportunità. La Maserati MC20 Folgore potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma è fondamentale che il marchio riesca a mantenere la sua identità e il suo prestigio, pur adattandosi alle nuove tecnologie e alle richieste dei consumatori.