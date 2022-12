Maserati MC20 2023: caratteristiche, design e interni dell’auto

La Maserati MC20 del 2023 è un’auto da strada esotica che ti colpisce in faccia con un’esperienza di guida da auto da corsa. La sua forma slanciata da supercar italiana e le sue porte a farfalla fanno sì che i passanti la fissino proprio come fanno con le Ferrari e le Lamborghini.

La nuova Cielo spyder consente di viaggiare all’aria aperta, e di essere visti, con la semplice pressione di un pulsante. Come molte altre supercar, però, la MC20 presenta una serie di svantaggi specifici. Sebbene le sue sospensioni siano sufficientemente morbide per un viaggio occasionale, la capacità di carico dell’auto è minima: dovrete farvi seguire da un assistente amministrativo per i vostri bagagli.

Maserati MC20 2023: interni, comfort e carico

L’abitacolo a due posti è accessibile attraverso porte a diedro in stile farfalla che si aprono verso l’alto. Il design degli interni della MC20 è pulito e minimalista, con solo i comandi essenziali che punteggiano la console centrale. L’abitacolo offre materiali di pregio con un’impronta decisamente aggressiva, tra cui sedili in pelle con cuciture a contrasto, pedali in alluminio e finiture in fibra di carbonio.

Per risolvere il problema della visibilità posteriore, la MC20 è dotata di uno specchietto retrovisore digitale che utilizza una telecamera rivolta all’indietro per trasmettere l’immagine di ciò che si trova dietro l’auto a uno specchietto retrovisore interno senza cornice montato sul parabrezza nella posizione tradizionale.

Diversi veicoli di serie offrono già un sistema simile.

Maserati MC20 2023: motori

Si parla di un V6, tre litri di cilindrata, 630 CV e 730 Nm di coppia.

Maserati MC20 2023: prezzi e uscita

L’auto arriverà nel 2023 con prezzi che corrispondono a circa 270.000 euro.

LEGGI ANCHE: