La Mazda CX-30 riceve alcune modifiche per il 2023, in linea con quanto fatto con la berlina 3 all’inizio di quest’anno.

Mazda CX-30 2023: caratteristiche, design, motori

Si tratta principalmente di un miglioramento della potenza per il motore di fascia media, oltre che di una maggiore frugalità.

Ad esempio, il 4 cilindri da 2,5 litri guadagna 5 cavalli, passando a 191 (la coppia è di 186 lb-ft). Sarà anche più efficiente grazie all’applicazione di una nuova tecnologia di disattivazione dei cilindri.

In pratica, ottiene 2 mpg sia in città che in autostrada. Ciò si traduce in circa 0,8 litri per 100 km per noi. I nuovi dati, sempre in miglia per gallone, indicano 26 miglia in città e 33 in autostrada, per un totale di 29 miglia.

Per tornare ai dati noti, ciò significa 9,0 litri/100 km in città e 7,1 in autostrada, per una media di 8,1 litri/100 km.

Per il resto, sono stati aggiunti al modello alcuni dispositivi di sicurezza, come gli airbag laterali posteriori e i pretensionatori delle cinture di sicurezza. Si promette che anche i montanti B e C si comporteranno meglio in caso di impatto. Sono state aggiunte anche delle protezioni per le tibie agli interni delle porte anteriori e posteriori.

Tutto questo dovrebbe aiutare il modello a mantenere il massimo punteggio di sicurezza assegnato dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), Top Safety Pick+.

Sarà interessante provare questa CX-30 per vedere i cambiamenti, soprattutto alla pompa.

