L’equivalente elettrico della X-30, la Mazda MX-30 si distingue per la griglia anteriore piena e per le porte posteriori che si aprono in direzione opposta a quella di marcia. Con una lunghezza di 4,395 m, una larghezza di 1,795 m e un’altezza di 1,570 m, il SUV elettrico di Mazda può ospitare fino a cinque persone.

All’interno, l’MX-30 presenta il DNA del marchio utilizzando materiali ecologici, in particolare sostituendo la maggior parte della pelle vera con un’alternativa a effetto pelle. Il sughero è stato utilizzato anche per la console centrale.

Mazda MX-30: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsore e prestazioni

Il motore asincrono della MX-30 si basa su una nuova tecnologia chiamata e-SKYACTIV.

In questa fase, il produttore non fornisce ulteriori dettagli sulle caratteristiche e sulle prestazioni di questo motore.

Batteria e autonomia

Senza esagerare con le “grandi batterie”, questa prima auto elettrica di Mazda si accontenta di un pacco agli ioni di litio da 35,5 kWh. La batteria è composta da celle prismatiche e offre un’autonomia di circa 200 chilometri.

Nella versione e-Skyactiv R-EV, che dispone di un motore a combustione come range extender, la batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh offre un’autonomia fino a 85 km con una carica. Il motore a combustione ha un serbatoio da 50 litri che estende l’autonomia a circa 600 km.

Ricarica dell’MX-30

Dotata di un caricabatterie di bordo da 6,6 kW, la Mazda MX-30 può essere ricaricata in circa sei ore utilizzando una wallbox. Con una presa di corrente domestica, ci vorranno circa 14 ore per una ricarica completa.

La Mazda MX-30 è anche dotata di un connettore Combo e può accedere alle stazioni di ricarica rapida. Purtroppo, la potenza massima consentita non è stata specificata dal produttore.

Di seguito sono riportate le dotazioni dei diversi livelli di allestimento:

MX-30: Cerchi in lega da 18″, fari a LED, porte freestyle, rivestimenti in tessuto nero con sedili/schienale grigio chiaro, inserti in vero sughero, head-up display proiettato (ADD), sistema di ausilio al parcheggio anteriore/posteriore, cruise control adattivo (MRCC), Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco (BSM) con avviso automatico di superamento della linea di carreggiata (ALW), sistema di assistenza alla corsia (LAS), supporto intelligente alla frenata (IBS) con avviso di traffico trasversale anteriore (TAP), tachimetro digitale da 7 pollici, Mazda Connect 8. 8″, touch screen secondario da 7″ per il controllo del clima, Bluetooth, Navigazione, Apple CarPlay/Android Auto, Emulatore del suono del motore, Tipo 2/modalità 2 + Tipo 2/modalità 3 + adattatore CCS (ricarica rapida in corrente continua), Paddle al volante (per regolare il livello di decelerazione)

Modern Confidence: Cerchi in lega da 18″ “Bright”, Vetri e lunotto super oscurati, Montanti delle porte “Piano Black” e inserto satinato sui montanti posteriori, Rivestimenti “Modern Confidence” con tessuto grigio chiaro e sedili in similpelle bianca, Sedile del conducente con regolazione elettrica a 8 vie con memoria, Sedili anteriori e volante riscaldati, Specchietti retrovisori ripiegabili automaticamente, Specchietto retrovisore interno fotocromatico senza cornice, Apertura e chiusura intelligente delle porte, Tetto apribile elettrico, Fari adattivi a LED (ALH) con speciale firma luminosa a LED, Sistema di assistenza al traffico (CTS), Riconoscimento attivo degli ostacoli in avanti (FCTA)

Telecamera a 360°, impianto audio Bose con 12 altoparlanti

Finitura Industrial Vintage: Cerchi in lega da 18″ “Bright”, Vetri e lunotto super oscurati, Montanti delle porte “Piano Black” e inserto satinato sui montanti posteriori, Rivestimenti “Industrial Vintage” con sedili in denim nero e similpelle marrone scuro, Sedile del conducente con regolazione elettrica a 8 vie con memoria, Sedili anteriori e volante riscaldati, Specchietti retrovisori ripiegabili automaticamente, Specchietto retrovisore interno fotocromatico senza cornice, Apertura e chiusura intelligente delle porte, Tetto apribile elettrico, Fari adattivi a LED (ALH) con speciale firma luminosa a LED, Sistema di assistenza al traffico (CTS), Riconoscimento attivo degli ostacoli in avanti (FCTA), Telecamera a 360°, impianto audio Bose con 12 altoparlanti.

