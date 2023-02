Test drive Nuova Mazda CX-5: prezzo, autonomia e allestimenti speciali

La nuova Mazda CX-5, in allestimento 2022 in prova, sceglie ancora una volta la strada delle motorizzazioni termiche senza plug-in hybrid. Annunciati per l’attuale 2023 gli allestimenti mild hybrid, con consumi e prestazioni aggiornati. Seguendo l’onda dei produttori Europei anche Mazda si “piega” alle versioni speciali: un espediente per ridurre i tempi di consegne dell’auto, verticalizzando le richieste dei clienti.

La nostra versione in prova è stata una special edition Newground.

Nuova Mazda CX-5: dimensioni e design

Esteticamente i fattori che colpiscono maggiormente sono le colorazioni e dettagli delle versioni speciali, come la nostra della video prova, nell’atipico Zircon Sand. Vengono però rinnovati anche i gruppi ottici con una firma a LED adattiva incisiva anche posteriormente.

Esternamente la CX-5 sembra davvero compatta anche se le dimensioni reali non la pensano allo stesso modo.

4,57 metri di lunghezza per quasi 185 cm di larghezza totale; dati coerenti con il segmento SUV a cui appartiene. Non è per nitente male anche la luce a terra, con un bel gap tra la carrozzeria e l’asfalto per affrontare senza timore anche i percorsi fuoristrada.

Mazda CX-5 2022: interni e tecnologia

Come per la prova ufficiale di Mazda CX-30, anche con quest’altra versione a ruote rialzate del marchio, siamo rimasti stupidi della qualità degli interni.

Ogni dettaglio, soprattutto nella nostra versione speciale Newground, è rifinito al massimo. Non c’è una parte della plancia che toccandola non rilasci una sensazione positiva sul materiale scelto; sulle attuali Mazda provate non abbiamo mai sentito uno scricchiolio “da assemblaggio”.

La tecnologia ci lascia ancora una volta un po’ delusi non avendo a disposizione un sistema touch… ormai montato anche sulla più piccola Mazda 2 Hybrid.

Questa scelta del produttore non è ben vista dal settore, anche se poi l’infotainment Mazda, risulta sempre veloce e intuitivo. Non c’è più nulla, comunque, che Android Auto o Apple CarPlay non possano fare, e in termini di connettività, la CX-5 offre diverse prese di ricarica interscambiabili coi dati dello smartphone.

Nuova Mazda CX-5: Newground, Homura e Signature

Gli allestimenti citati: Newground (in prova), Homura e Signature hanno recentemente subito modifiche nel listino 2023. L’unico ancora in produzione e ordinabile è l’Homura che è stato creato per risaltare la sportività di CX-5 con i cerchi maggiorati da 19” e le finiture satinate.

Newground, l’edizione dedicata all’avventura e alla libertà del viaggio, si potrà riconfigurare partendo dall’allestimento Exclusive-Line. Entra poi nel mercato l’ultima versione denominata Takumi: un mix di comfort e optional sportivi che mette d’accordo tutti i clienti di CX-5.

Test Drive e video ufficiale

La motorizzazione in prova è il 4 cilindri turbo Diesel da 150 cavalli di potenza. Nulla di elettrizzante, soprattutto considerando che ora si arriva fino a 194 cavalli con gli allestimenti mild hybrid a benzina. L’erogazione è sempre presente e lineare in marcia, ma per scelta di Mazda, non si avvertono picchi di coppia nemmeno ai bassi regimi. La guida risulta così sempre rilassata e comoda, soprattutto con il cambio automatico a 6 rapporti provato per voi. Se volete sfruttare davvero al massimo la Mazda CX-5 sarà conveniente valutare la trazione integrale.

Sterzo, freni e assetto da vero SUV confortevole e morbido. I lunghi viaggi, come le code in città, si avvertono appena sui sedili ergonomici e nell’abitacolo ottimamente ammortizzato. L’autostrada scorre veloce tramite gli ADAS aggiornati per simulare una guida autonoma con il centraggio attivo della corsia. La guida sportiva o “avventurosa” offerta come Plus dalle serie speciali non è completamente rispettata, ma per questo e altri dettagli vi rimandiamo al video test drive ufficiale di Motorimagazine.

Nuova Mazda CX-5: prezzi

Il listino è stato appena aggiornato al 2023, per questo, riportiamo i prezzi degli attuali allestimenti in produzione. La Mazda CX-5 2023, in allestimento mild hybrid benzina e nella versione di partenza (Centre-Line), ha un costo di 36.700 euro. L’auto che avete visto in prova ha un costo di circa 43.000 euro, ma considerando l’uscita dai listini dell’allestimento Newground, per una dotazione equivalente, dovremmo optare per la Exclusive-Line con costi leggermente più alti.