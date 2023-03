Il nuovo SUV Mazda CX-60 è in vendita con due motorizzazioni: un mild hybrid abbinato a un motore diesel (3,3L e-SKYACTIV D) e un ibrido plug-in abbinato a un motore a benzina (2,5L E-SKYACTIV PHEV). Quest’ultima è una novità assoluta per il marchio in Europa.

Mazda CX-60 Hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Il motore a combustione è un quattro cilindri a benzina da 2,5 litri che sviluppa 191 CV (141 kW) e 261 Nm di coppia. È completato da un motore elettrico da 175 CV (129 kW) e 270 Nm. Il tutto è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a una batteria da 355 V e 17,8 kWh. La potenza totale è di 327 CV (241 kW), rendendo il CX-60 il modello di serie più potente del marchio.

La tradizionale accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,8 secondi e la velocità massima è fissata a 200 km/h. La versione ibrida plug-in del modello è disponibile solo con trazione integrale.

Consumi e autonomia

Secondo Mazda, la batteria da 17,8 kWh consente alla CX-60 ibrida plug-in di funzionare in modalità completamente elettrica per un massimo di 68 km in città e 63 km nel traffico misto. Può essere ricaricata tramite un caricatore di bordo di tipo 2, in grado di gestire fino a 7,2 kW. Con questa carica massima, Mazda comunica 1h30 per passare dal 20 all’80%. Il nuovo CX-60 non dispone di una ricarica rapida.

Per quanto riguarda il motore a combustione, il marchio annuncia un consumo combinato di 1,5 l/100 km, ma questo dato dipende dal livello di carica della batteria, dallo stile di guida, dalle condizioni atmosferiche e dal tipo di strada percorsa. Il serbatoio del carburante (SP95) ha una capacità di 50 litri.

Commercializzazione del CX-60 ibrido plug-in

In Italia, i prezzi della Mazda CX-60 ibrida plug-in partono da 54.550 euro. L’allestimento Prime-line è dotato di cerchi in lega da 18 pollici, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless di serie e una serie di ausili alla guida (assistenza alla frenata, assistenza al parcheggio posteriore, assistenza al mantenimento della corsia e persino controllo della discesa).

LEGGI ANCHE: