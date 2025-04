Introduzione alla Mazda EZ-60

La Mazda EZ-60 è il nuovo SUV elettrico che ha fatto il suo debutto al Salone di Shanghai 2025. Questo modello rappresenta un passo significativo per Mazda, che si sta avventurando nel mercato dei veicoli elettrici con un prodotto sviluppato in collaborazione con la joint venture locale Changan. La EZ-60 si propone come una valida alternativa alla Tesla Model Y, puntando su design, tecnologia e prestazioni.

Design e dimensioni

Con una lunghezza di 4,85 metri, una larghezza di 1,93 metri e un’altezza di 1,62 metri, l’EZ-60 presenta dimensioni competitive rispetto ad altri SUV sul mercato. Ad esempio, è leggermente più lungo e più largo della Tesla Model Y, ma meno alta. Questo design offre un aspetto robusto e moderno, con linee fluide che richiamano l’estetica tipica di Mazda.

Interni e tecnologia

All’interno, la Mazda EZ-60 sorprende con un display da 26,45 pollici che domina la plancia. Questo schermo è affiancato da due piccoli display per le telecamere laterali, offrendo un’esperienza tecnologica all’avanguardia. Inoltre, l’abitacolo è dotato di 23 altoparlanti, posizionati anche nei poggiatesta anteriori, permettendo a conducente e passeggero di ascoltare musica diversa. Questa attenzione ai dettagli rende l’EZ-60 un ambiente confortevole e innovativo.

Prestazioni e autonomia

La Mazda EZ-60 è principalmente un veicolo elettrico, con un’autonomia massima dichiarata di circa 600 chilometri, sebbene questo dato sia ottenuto nel ciclo CLTC, che è meno severo rispetto ad altri standard. La versione a lungo raggio è equipaggiata con una batteria da 80 kWh. Per chi cerca un’opzione ibrida, è disponibile anche un’unità da 1,5 litri, che offre un’autonomia massima di oltre 1.000 chilometri e una discreta autonomia elettrica di 161 chilometri grazie a una batteria al litio-ferro-fosfato da 31,7 kWh.

Conclusioni e prospettive future

La Mazda EZ-60 rappresenta un’importante evoluzione per il marchio giapponese, che si sta preparando a competere in un mercato sempre più affollato di SUV elettrici. Con il suo design accattivante, interni tecnologicamente avanzati e prestazioni promettenti, l’EZ-60 potrebbe diventare un punto di riferimento nel segmento. Sebbene al momento sia confermato solo per il mercato cinese, ci si aspetta che Mazda espanda la disponibilità del modello in altre regioni, rendendolo un’opzione interessante per gli automobilisti in cerca di un SUV elettrico di qualità.