Un’anteprima del Mazda CX-6e

Il mondo dell’automobile si prepara a un’importante novità con l’arrivo del nuovo SUV elettrico di Mazda, il CX-6e. Questo modello, anticipato da un teaser sul canale YouTube della joint venture Changhan Mazda, si distingue per un design che richiama il concept Arata, presentato al Salone di Pechino 2024. La Mazda CX-6e rappresenta un passo significativo nella transizione verso veicoli elettrici, combinando estetica e tecnologia all’avanguardia.

Design e aerodinamica

Il design esterno del CX-6e è caratterizzato da linee eleganti e moderne, con fari a LED sottili che incorniciano una griglia frontale distintiva. La linea del tetto slanciata e gli specchietti laterali affusolati non solo conferiscono un aspetto sportivo, ma suggeriscono anche un’attenzione particolare all’aerodinamica, un fattore cruciale per l’efficienza energetica dei veicoli elettrici. Questo SUV è progettato per attrarre non solo gli appassionati di auto, ma anche coloro che cercano un veicolo sostenibile senza compromettere lo stile.

Meccanica e prestazioni

Dal punto di vista meccanico, la Mazda CX-6e condivide la piattaforma EPA1 con la berlina elettrica EZ-6, sviluppata in collaborazione con Changan. Questo SUV sarà disponibile in diverse varianti, inclusi modelli completamente elettrici e versioni con range extender. Le opzioni elettriche potrebbero includere un motore posteriore da 190 kW (258 CV) abbinato a batterie da 56,1 kWh o 68,8 kWh, offrendo autonomie rispettivamente di circa 450 km e 600 km nel ciclo CLTC. Le varianti con range extender, invece, potrebbero combinare un motore elettrico da 160 kW (217 CV) con un motore a benzina da 1,5 litri, utilizzato esclusivamente come generatore, garantendo così una maggiore flessibilità per gli utenti.

Un futuro elettrico per Mazda

Con l’introduzione del CX-6e, Mazda dimostra il suo impegno verso la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. Questo SUV elettrico non solo rappresenta un’evoluzione nel design e nelle prestazioni, ma segna anche un passo importante nella strategia di elettrificazione del marchio. Gli appassionati di auto e i consumatori in cerca di soluzioni ecologiche possono aspettarsi un veicolo che unisce prestazioni elevate a un impatto ambientale ridotto. Con l’arrivo di questo nuovo modello, Mazda si posiziona come un attore chiave nel mercato dei veicoli elettrici, pronto a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità.