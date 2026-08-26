Mercati europei misti: Milano spinta dai titoli tecnologici e calo del petrolio

Mercati europei contrastati: Milano evidenzia una seduta positiva sostenuta dai titoli tecnologici e dal calo del Brent sotto i 90 dollari, mentre gli investitori attendono i risultati di Nvidia e gli sviluppi sui dati di inflazione Usa.

Le principali piazze finanziarie europee hanno registrato una seduta caratterizzata da scambi contrastati, con Piazza Affari che ha chiuso in territorio positivo grazie al ritorno degli acquisti sul comparto tech e alla discesa del prezzo del petrolio. Sul fronte valutario l’euro resta stabile contro il dollaro, mentre i mercati guardano con attenzione ai prossimi report societari e ai dati macroeconomici statunitensi.

Andamento degli indici e principali segnali dai mercati

In Europa la giornata è stata prevalentemente mista: Francoforte ha mostrato solidità, Londra un leggero guadagno e Parigi è rimasta praticamente invariata. A Milano il FTSE MIB ha messo a segno un aumento contenuto, con il FTSE Italia All-Share che invece ha chiuso appena sotto la parità. Oltreoceano Wall Street naviga nell’incertezza ma mantiene un tono positivo, con l’S&P 500 che segna un modesto progresso in attesa dei risultati trimestrali di società chiave del settore semiconduttori.

Rendimento dei titoli di stato e spread

Il differenziale tra BTP e Bund si è ridotto, con lo spread che è tornato a scendere di alcuni punti base e il rendimento del BTP decennale che si è attestato sotto la soglia del 4%. Questo alleggerimento sui tassi ha contribuito a smorzare parte della volatilità sui listini azionari europei, offrendo un contesto più favorevole per i titoli sensibili ai movimenti dei tassi d’interesse.

Energia, materie prime e criptovalute: cali e riprese

Il prezzo del petrolio ha registrato un calo significativo: il contratto sul WTI è sceso intorno agli 82 dollari al barile e il Brent è tornato sotto la soglia psicologica dei 90 dollari. Il ritracciamento del greggio ha avuto effetti immediati sui titoli legati all’energia, favorendo invece alcuni settori ciclici. Sul fronte delle materie preziose l’oro si è mantenuto sostanzialmente stabile, mentre le criptovalute hanno mostrato dinamiche vivaci: il Bitcoin ha raggiunto livelli che non si vedevano da settimane, muovendosi intorno alla soglia dei 79-81 mila dollari.

Cause e implicazioni del calo del petrolio

La discesa del prezzo del greggio è stata influenzata da segnali geopolitici meno allarmanti del previsto e da prese di profitto dopo i recenti rialzi: la riduzione della tensione su eventuali escalation militari ha raffreddato le pressioni rialziste sul petrolio. Per gli investitori questo significa una minor inflazione importata nel breve termine, elemento che può alleggerire le aspettative su possibili aumenti aggressivi dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali.

Titoli italiani: il tech alla ribalta e il lusso sotto pressione

A Milano i titoli tecnologici hanno guidato i rialzi: tra i nomi di peso, alcune società di infrastrutture e semiconduttori hanno registrato progressi significativi, favorendo il recupero complessivo del listino. Tenaris è stata tra le migliori blue chip con un incremento a doppia cifra percentuale relativamente contenuto, mentre Prysmian e altri gruppi legati all’hardware e alle reti hanno beneficiato dell’ondata di acquisti.

Performance dei settori tradizionali

Nel comparto del lusso e dei consumi discrezionali si sono visti ribassi: nomi come Moncler e Brunello Cucinelli hanno ceduto terreno dopo i guadagni delle sedute precedenti. Anche il settore energetico ed alcuni titoli bancari hanno mostrato pressioni al ribasso, con alcune banche sotto osservazione per operazioni societarie in corso che hanno mantenuto alta la volatilità.

Nel segmento mid cap spiccano società industriali e green energy che hanno segnato rialzi importanti, mentre alcune banche minori e gruppi della ristorazione hanno chiuso la seduta con perdite. Gli operatori continuano a monitorare il risiko bancario nazionale e le eventuali mosse di consolidamento tra istituti, che restano fattori di rischio e opportunità per i titoli coinvolti.

Gli occhi del mercato restano puntati sui prossimi appuntamenti: la pubblicazione degli indici dei prezzi statunitensi e i conti trimestrali di grandi aziende tecnologiche rappresentano i prossimi catalizzatori che potranno rimodellare le aspettative su crescita, profittabilità aziendale e orientamento delle politiche monetarie.