Il mercato motociclistico a marzo 2025

Il mercato motociclistico ha chiuso il mese di marzo 2025 con un calo del 6,57% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, registrando 33.311 veicoli immatricolati. Questo risultato, sebbene negativo, segna un miglioramento rispetto ai due mesi precedenti, durante i quali il mercato ha subito flessioni significative. Le moto, in particolare, hanno visto una riduzione delle immatricolazioni, con un 14,84% di calo, mentre gli scooter hanno registrato un incremento del 5,48%.

Fattori che influenzano il mercato

Il primo trimestre del 2025 ha risentito dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+, che ha portato a un surplus di immatricolazioni alla fine dell’anno scorso. Questo fenomeno ha avuto un impatto notevole sulle vendite, con un effetto che si prevede continuerà a influenzare il mercato nella prima metà dell’anno. Tuttavia, i dati di marzo mostrano un segnale di ripresa, con un aumento della domanda di scooter, particolarmente nel segmento della mobilità urbana.

Le moto più vendute

Tra le moto più vendute nel primo trimestre del 2025, spicca l’Honda Africa Twin, che si conferma leader di mercato. Seguono modelli come la BMW R 1300 GS e la Multistrada V4, che continuano a dominare le classifiche. Nonostante la flessione generale, la presenza di modelli premium come questi dimostra che c’è ancora un forte interesse per le moto di alta gamma. Tuttavia, il mercato delle moto più economiche, come la Cfmoto 450 MT, sta guadagnando attenzione, suggerendo una diversificazione delle preferenze dei consumatori.

Il segmento scooter

Nel segmento degli scooter, il dominio di Honda è evidente, con modelli come l’SH125 e l’ADV350 che continuano a essere tra i più venduti. La presenza di un solo modello italiano, il Piaggio Liberty 125, evidenzia la competitività del mercato, dove i marchi asiatici stanno guadagnando terreno. Questo scenario suggerisce che i consumatori stanno cercando soluzioni di mobilità più pratiche e convenienti, soprattutto nelle aree urbane.

Prospettive future

Guardando al futuro, il mercato delle moto e degli scooter potrebbe affrontare sfide legate alla transizione verso veicoli a zero emissioni. Il blocco prolungato del portale per la gestione degli incentivi dedicati ai veicoli elettrici ha ostacolato la ripartenza del mercato a zero emissioni, ma ci si aspetta che con l’apertura di nuovi incentivi, ci sarà un aumento dell’interesse per i veicoli elettrici. Tuttavia, il calo significativo delle immatricolazioni di ciclomotori, che ha visto una flessione del 45,12%, indica che ci sono ancora molte questioni da affrontare per stimolare la domanda in questo segmento.