Mercato tecnologico italiano: performance e prospettive future

Il settore tecnologico italiano sta vivendo un momento di transizione. Dopo un periodo di ribassi, l’indice delle società high tech ha registrato un rialzo significativo, segnando un +1,69%. Questo movimento contrasta con il calo dell’EURO STOXX Technology, che ha perso terreno nello stesso periodo.

Ma cosa sta succedendo nel mercato del venture capital? E come si posiziona l’Italia rispetto ai grandi hub internazionali? Scopriamo insieme i dettagli di questa evoluzione.

Performance del mercato tecnologico italiano

Il comparto tecnologico a Milano ha aperto la giornata a quota 204.687,03, con uno sprint di 3.416,32 punti rispetto alla chiusura precedente. Tra le azioni a grande capitalizzazione, Stmicroelectronics ha registrato un incremento del 2,04%, mentre WIIT ha guadagnato il 2,23%. Anche SesaTXT E-solutionsEsprinet e ITway hanno mostrato performance positive, seppur modeste.

Questi risultati indicano una certa resilienza del mercato italiano, nonostante le sfide globali. Tuttavia, per comprendere appieno la situazione, è necessario guardare anche agli investimenti nel venture capital.

Investimenti nel venture capital: l’Italia in crescita

Nel primo semestre del 2026, le startup e le imprese innovative italiane hanno raccolto 813 milioni di euro in 145 round. Questi dati, raccolti dall’Osservatorio trimestrale sul Venture Capital in Italia, mostrano un mercato che sta maturando, con investimenti più consistenti nelle fasi avanzate di sviluppo.

Il secondo trimestre del 2026 si è chiuso con 402 milioni investiti in 76 operazioni, un risultato che, pur non raggiungendo i picchi del primo trimestre, rappresenta il secondo migliore di sempre. Le operazioni pre-seed e seed continuano a essere numerose, ma è nelle fasi successive che si concentrano i capitali più significativi.

Il confronto con l’Europa e il mondo

L’Italia resta indietro rispetto ai principali mercati europei e globali. Nel primo semestre del 2026, l’Europa ha registrato 44 miliardi di euro investiti in 5.330 round, con il Regno Unito che ha raccolto 20 miliardi, pari al 46% degli investimenti europei. La Francia e la Spagna hanno mostrato una crescita significativa, mentre l’Italia, con 813 milioni in 145 operazioni, mostra alcuni tratti tipici degli ecosistemi più maturi.

Gli Stati Uniti e l’Asia dominano il panorama globale, con investimenti rispettivamente di 358 miliardi e 70 miliardi di euro. L’intelligenza artificiale è il motore comune, ma con intensità diverse: rappresenta il 60% dei capitali investiti in Europa e l’86% negli Stati Uniti.

Le eccellenze italiane e le sfide future

Nonostante le difficoltà, l’Italia vanta alcune eccellenze nel settore tecnologico. La qualità della ricerca accademica è tra le migliori al mondo, con l’Italia al terzo posto per numero di pubblicazioni per cento ricercatori. Inoltre, il Paese si posiziona al primo posto in Europa per tasso di successo delle domande di brevetto, con un tasso del 79%.

Tuttavia, restano delle criticità, soprattutto sul fronte delle uscite. Le exit aumentano, ma non indicano ancora un mercato pienamente liquido. Per trasformare i segnali di maturazione in continuità, è necessario affrontare queste sfide con strategie mirate.

Il futuro del settore tecnologico italiano dipenderà dalla capacità di attrarre investimenti significativi, di sviluppare ulteriormente i settori tecnologici più capital intensive e di migliorare le condizioni abilitanti per l’innovazione.