Per celebrare il 55° anniversario di Mercedes-AMG, la casa automobilistica tedesca sta svelando una serie speciale della Classe G AMG 63 chiamata “Edition 55”. Questa Mercedes-AMG G 63 Edition 55 è disponibile in due colori di carrozzeria: Obsidian Black metallizzato o il brillante Opalite White di G Manufaktur, il reparto di personalizzazione avanzata del marchio.

Il modello si distingue anche per le strisce adesive decorative sulla parte inferiore delle sue porte, mentre le ruote forgiate da 22 pollici evidenziano le pinze dei freni verniciate di rosso. Un dettaglio piccolo ma distintivo completa il pacchetto: il tappo del serbatoio è cromato e firmato AMG.

Mercedes-AMG G 63 Edition 55: livrea esclusiva

All’interno, il rivestimento in pelle rossa contrasta con l’interno nero del modello e gli inserti in carbonio opaco.

Le soglie delle porte presentano strisce in acciaio inossidabile con un logo AMG illuminato di rosso, facendo eco agli speciali tappetini in velluto con cuciture rosse e ricamo “Edition 55”. Il volante è avvolto in microfibra Dinamica e presenta la firma “55 AMG”.

Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 4.0 litri continua a produrre 585 cavalli e 850 Nm di coppia. Il produttore dichiara anche che il modello ha un consumo di carburante WLTP di 16,0 litri per 100 km.

Le emissioni di CO2 sono di 363 g/km.

Gli ordini per la Mercedes-AMG G 63 Edition 55 sono ora aperti, con prezzi a partire da 197.601 euro. Il modello in edizione limitata sarà disponibile fino a ottobre 2022.

Mercedes-AMG GT Track Series: la versione da pista definitiva

Mercedes ha svelato l’auto più potente mai sviluppata da AMG: la Mercedes-AMG GT Track Series. Quest’anno ricorre il 55° anniversario del reparto AMG di Mercedes: per l’occasione, oltre a un’edizione speciale della G 63 AMG, la casa tedesca ha creato una nuova versione “Track Series” della Mercedes-AMG GT.

Non è omologata per la strada, ma destinata all’uso nei track day. Basata su una AMG GT Black Series, Mercedes ha portato le prestazioni al livello successivo con una serie di modifiche ispirate ai modelli da corsa GT3 e GT4. Il motore V8 biturbo da 4.0 litri è stato dotato di iniettori da corsa e produce 734 CV e 850 Nm di coppia. Questa potenza viene inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio sequenziale Hewland HLS a sei velocità, accoppiato con un differenziale posteriore regolabile.