Mercedes nel corso della sua storia recente ha realizzato versioni speciali in edizione limitata basate sulla loro auto più sportiva della gamma ovvero la Mercedes GT. Dopo aver parlato dell’edizione speciale Pro che porta su strada la tecnologia appresa dalla divisione sportiva nei campionati GT è arrivato il momento di mostrare al mondo la GT 63 APXGT Edition realizzata per celebrare l’uscita nelle sale del film “F1” con protagonista Brad Pitt.

LEGGI ANCHE: Guida completa alla F1 – storia, circuiti e piloti

Mercedes AMG GT 63 APXGP Edition, livrea da corsa

In Mercedes per realizzare la APXGP si sono focalizzati principalmente sulla livrea che riporta i colori esatti della monoposto di Pitt nel film, colori molto legati all’universo della Formula 1 dato che sono il nero e oro, visti peraltro sulla Lotus che fu di Colin Bruce Chapman.

Il colore della carrozzeria è un nero opaco, inoltre sono stati applicati a mano dei motivi geometrici sulla parte posteriore, così da far immediatamente capire che non è la classica GT.

La vettura è configurata con il pacchetto “Night Package” che rende nera la griglia frontale nonché gli specchietti e le pinze dei freni. I cerchi sono da 21 pollci in colorazione oro.

Il colore oro è presente anche sul contorno della mascherina anteriore e sul diffusore posteriore. Per finire il motivo a bandiera a scacchi presente sulle fiancate richiama l’universo del motorsport.

LEGGI ANCHE: L’ingresso di Cadillac in F1, novità e prospettive future

585 Cavalli una produzione limitata a 52 esemplari

Dal punto di vista tecnico la Mercedes AMG GT63 APXGT Edition non differisce rispetto alla normale GT in commercio, il motore 4.0 V8 Biturbo sprigiona una potenza di 585 cavalli per una velocità massima di 315 km/h ed uno scatto da 0 a 100 in soli 3,2 secondi.

Questa edizione speciale è limitata a sole 52 vetture, al momento non è chiaro perché questo numero, anche se c’è evidentemente qualche legame con la pellicola. Il prezzo invece non è ancora stato annunciato ma sarà sicuramente più elevato dei 198.561 euro necessari per l’acquisto della GT Base.