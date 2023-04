Mercedes continua a sviluppare la AMG One, la sua hypercar ibrida con motore F1. L’impressionante auto sportiva è stata a Monza per continuare il suo sviluppo e testare le sue prestazioni. E proprio come al Nürburgring, l’auto tedesca ha fatto segnare il giro più veloce.

Mercedes AMG-One: l’hypercar ibrida batte il record a Monza

Il pilota ufficiale AMG, Maro Engel, è stato al volante per numerose e varie sessioni di guida. Innanzitutto, vale la pena sottolineare che la Mercedes AMG-One ha distrutto il precedente record per un’auto di serie.

Mentre la Porsche 911 GT3 RS ha fatto registrare un tempo di 1’55.300, la AMG One ha completato il giro del circuito in 1’43.902. Un distacco impressionante, che porta la Mercedes AMG-One ad essere la prima auto di serie ad aver fatto il giro del circuito. Un distacco impressionante, che avvicina la nuova hypercar ai tempi di una vettura di Formula 1 sullo stesso circuito.

Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che ha ottenuto la pole position nel 2020 con un tempo di 1’18.887. Si tratta ancora di 25 secondi, ma la nuova auto sportiva ibrida viene paragonata all’auto di F1 più veloce della storia.

Entrambe le auto condividono lo stesso motore, un V6 ibrido da 1,6 litri che sviluppa più di 1000 cavalli. Nella hypercar, i motori elettrici sono collocati sull’asse anteriore per garantire la trazione integrale. D’altra parte, il peso della AMG One è di quasi una tonnellata superiore a quello di una F1 del 2020.

