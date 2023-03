Mercedes ha scelto di sviluppare la sua AMG C63 S non attorno a un V8, ma a un propulsore ibrido. Così, come la Peugeot 508 PSE, la Classe C si affida a un motore turbo a quattro cilindri, supportato da un motore elettrico alimentato a batteria.

La stella è semplicemente molto più alta, perché qui gli ingegneri sono riusciti a estrarre 476 CV dai 1.991 cm³ derivati dalla piccola Classe A 45 AMG. Si tratta di una potenza specifica record di 239 CV per litro!

Mercedes AMG C63 S: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Come se non bastasse, un blocco elettrico da 204 CV porta la potenza a 680 CV cumulati, mentre la coppia annunciata raggiunge i 1020 Nm. Sulla carta, la differenza con la precedente generazione di C 63 (510 CV/700 Nm) è tanto più impressionante in quanto la nuova arrivata annuncia solo 156 g/km di CO2 (2.370 euro di penalità), contro i 192 g precedenti.

La nuova Mercedes avrebbe potuto fare ancora meglio con una batteria più grande dei 6,1 kWh presenti, ma ciò avrebbe aumentato il peso, che è già ben superiore alle 2 tonnellate (2.165 kg).

Prestazioni

Come sappiamo, il peso è nemico della sportività. Quindi, per rimanere agile, la nuova C63 S è dotata per la prima volta di uno sterzo a ruota posteriore, con un angolo massimo di sterzata di 2,5° alle basse velocità e di 0,7° nella stessa direzione in seguito. I 204 CV del blocco wattato sono più che sufficienti per superare il traffico. Non per molto, però, visto che i 6,1 kWh consentono un’autonomia di soli 20 km circa.

Inoltre, il motore 2L si sveglia non appena il piede destro è un po’ insistente. Questo include la forzatura della modalità elettrica, una delle otto previste dal programma, tutte parzialmente configurabili – si può impostare la Sport + con le sospensioni impostate su “comfort”, per esempio.

Il contrasto con la velocità della strada e la sensazione al volante è impressionante. Da un lato, sono poche le auto in cui il tachimetro sale così rapidamente e facilmente come in questo caso, con la rapidità delle accelerazioni – il turbo elettrico annienta il tempo di risposta – abbinata a un sorprendente equilibrio con la trazione integrale e lo sterzo.

LEGGI ANCHE: