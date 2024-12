Un passo avanti nell’elettrificazione dei trasporti

Il Mercedes-Benz eActros 600 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore del trasporto merci elettrico. Con un’autonomia di 500 km senza necessità di ricarica intermedia e un peso lordo di 40 tonnellate, questo camion elettrico è progettato per affrontare le sfide del trasporto a lungo raggio. La sua efficienza energetica non solo riduce i costi operativi per gli operatori di flotte, ma contribuisce anche a una significativa diminuzione delle emissioni di CO2, un aspetto cruciale in un momento in cui il settore dei trasporti è sotto pressione per adottare pratiche più sostenibili.

Produzione e consegne: un nuovo inizio

La produzione in serie del Mercedes-Benz eActros 600 è iniziata a fine novembre presso lo stabilimento di Wörth, e le prime consegne ai clienti sono già in corso. Entro la fine dell’anno, circa 50 camion elettrici saranno consegnati in Germania, segnando un importante passo verso la transizione a un trasporto merci più sostenibile. I veicoli inizialmente saranno utilizzati come modelli dimostrativi, un approccio comune per il lancio di nuovi modelli nel settore.

Incentivi e supporto governativo

Per incentivare l’acquisto dell’eActros 600, i primi clienti beneficiano di agevolazioni fornite dal Ministero Federale Tedesco per gli Affari Digitali e i Trasporti. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia per promuovere veicoli commerciali leggeri e pesanti con sistemi di propulsione alternativi. La NOW GmbH coordina la politica di finanziamento, mentre l’Ufficio Federale per la Logistica e la Mobilità approva le domande, garantendo così un supporto concreto per la transizione verso un trasporto più ecologico.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il Mercedes-Benz eActros 600 è dotato di una batteria con capacità superiore a 600 kWh e di un innovativo assale elettrico (eAxle) sviluppato internamente. Questo camion è in grado di coprire oltre 1.000 km al giorno, grazie alla possibilità di ricariche durante le pause degli autisti. Inoltre, supporta la ricarica CCS fino a 400 kW e, in futuro, anche la ricarica a megawatt, rendendolo estremamente versatile e adatto alle esigenze del mercato.

Un design innovativo e sostenibile

Esteticamente, l’eActros 600 si distingue per un design aerodinamico e funzionale, simile a quello della ProCabin utilizzata nei camion endotermici. La progettazione è stata attentamente studiata per garantire una durata della batteria fino a 1,2 milioni di km in dieci anni, con una capacità residua superiore all’80%. Questo approccio non solo migliora l’affidabilità del veicolo, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale del trasporto su strada.

Riconoscimenti e successi

Il Mercedes-Benz eActros 600 ha già ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di International Truck of the Year 2025, conferito da una giuria di esperti provenienti da 24 paesi europei. Questo premio sottolinea l’impatto innovativo del camion nel settore e la sua capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.