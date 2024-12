Introduzione ai nuovi modelli 4×4 di Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha recentemente rinnovato la sua gamma di van, introducendo significative innovazioni nei modelli Sprinter e Vito/Classe V. Questi veicoli, ora disponibili con trazione integrale, offrono soluzioni tecniche avanzate che si adattano alle diverse esigenze dei clienti. La trazione integrale, spesso considerata un lusso, si rivela invece un’opzione vantaggiosa per migliorare la sicurezza e la versatilità dei veicoli, specialmente in condizioni climatiche avverse.

Le caratteristiche del Mercedes-Benz Sprinter 4×4

Il Mercedes-Benz Sprinter, lanciato quasi 30 anni fa, ha subito un importante aggiornamento nella primavera del 2024. Questo nuovo modello si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti, con oltre il 75% degli Sprinter venduti che vengono personalizzati. La versione 4×4 del Sprinter è dotata di un sistema “on demand” che distribuisce la coppia motrice tra gli assi anteriore e posteriore, garantendo un funzionamento silenzioso e una guida fluida. Il motore OM 654 da 2,0 litri, con 190 CV e 450 Nm di coppia, insieme alla trasmissione automatica 9G-TRONIC, offre prestazioni elevate e una grande capacità di traino.

Il Vito e la Classe V: versatilità e sicurezza

Il Vito, insieme alla Classe V, rappresenta il modello medio della gamma Mercedes-Benz Vans. Entrambi i veicoli sono stati aggiornati nel 2024, presentando un design rinnovato e un’esperienza digitale migliorata grazie al sistema MBUX. La trazione integrale 4ETS è un punto di forza, offrendo stabilità su superfici scivolose e durante il traino. Questo sistema elettronico frena automaticamente la ruota che perde aderenza, trasferendo la forza motrice all’altra ruota dell’asse, migliorando così la sicurezza e il comfort di guida. La trazione 4ETS può essere abbinata al cambio automatico 9G-TRONIC, disponibile sulle versioni Vito Tourer e Mixto e sulla Classe V.

Conclusione: un futuro promettente per i van Mercedes-Benz

Con l’introduzione delle nuove versioni 4×4, Mercedes-Benz dimostra il suo impegno nell’innovazione e nella sicurezza. I nuovi Sprinter e Vito/Classe V non solo offrono prestazioni superiori, ma anche una maggiore versatilità, rendendoli ideali per una vasta gamma di utilizzi, dai trasporti commerciali ai viaggi in camper. La trazione integrale si rivela quindi un elemento fondamentale per affrontare ogni tipo di strada, garantendo sicurezza e comfort in ogni situazione.