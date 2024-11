Porsche Panamera ha rappresentato il primo approccio della casa di Zuffenhausen nel segmento delle berline veloci, un’auto che dopo oltre 10 anni di presenza nel mercato ha saputo unire le prestazioni delle porsche più sportive al lusso di che ci si aspetta da un segmento del genere. Ora è arrivata alla terza generazione ed approfondiamo la conoscenza della Turbo SE Hybrid.

Porsche Panamera Turbo SE Hybrid: Ibrida velocissima ed integrale

La Porsche Panamera Turbo SE Hybrid rappresenta il massimo tra le versione ibride plug-in della GT con prestazioni da urlo ovvero 782 cavalli di potenza massima, 82 in più della precedente generazione e ben 1000 Nm di coppia massima forniti dal motore 4.0 V8 e dall’elettrico.

L’auto in questa configurazione gode di alcune chicche tecniche come le sospensioni pneumatiche, le quattro ruote sterzanti e l’impianto frenante carboceramico. Su quest’ultima scelta ci consigliamo di valutarne attentamente l’utilizzo, in quanto è risaputo che il carboceramico è meno soggetto al surriscaldamento ed al conseguente fading nelle fasi di guida sportiva ma è anche vero che nell’uso cittadino è controproducente.

La batteria ha una ricarica lenta, servono 3 ore e 40 per ottenere il massimo della carica e la si può avere solo a corrente alternata e l’autonomia elettrica è fissata in 84 km che non sono pochi per il tipo di auto.

Al volante risulta davvero precisa in termini di sterzo nonostante la massa notevole (2400 kg a vuoto) e il motore non è graffiante seppur capace di prestazioni di altissimo livello. I freni rispondono ottimamente quando sollecitati. Le sospensioni sono state tarate in maniera rigida ma la convivenza con pavè e buche è accettabile.

Ottima l’insonorizzazione dell’abitacolo, il canto del V8 biturbo si riesce a percepire distintamente e il rotolamento delle gomme è ben attutito.

Costa tanto ma è molto accessoriata

Gli accessori a corredo della Turbo SE-Hybrid fanno salire notevolmente il prezzo se la si confronta con la Turbo E-Hybrid ed infatti per mettersela in garage servono 236.930 euro.

Una cifra in linea con la concorrenza, la Panamera si sceglie se si vuole una piattaforma ben collaudata ed una GT capace di veleggiare quando serve e di sfoderare il proprio carattere al semplice premere dell’acceleratore.