La Mercedes Classe A del 2023 è stata sottoposta a un restyling. Scopriamo le principali novità introdotte.

Mercedes Classe A 2023: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Nella seconda metà degli anni ’90, quando Mercedes presentò la prima utilitaria della sua storia, fece notizia, ma non certo nel modo in cui i suoi progettisti intendevano. Su due ruote durante un test drive prima di finire sul tetto, la Classe A fece notizia. Da allora, molta acqua è passata sotto i ponti, Mercedes ha ovviamente corretto la situazione e, soprattutto, la sua Classe A, dopo due generazioni, ha abbandonato nel 2012 le vesti di monovolume per assumere quelle di una più sexy berlina compatta. Una buona idea!

Questa trasformazione della Classe A ha avuto un effetto più che positivo, poiché ha finalmente permesso al marchio con la stella di dare filo da torcere a BMW (Serie 1) e Audi (A3) nel segmento delle piccole preppy. L’ultima generazione (2018) è stata particolarmente curata. In particolare con un design più spettacolare a bordo, dove il posto di guida con due schermi affiancati fa indubbiamente il suo effetto.

Interni e tecnologia

Più che una vecchia tradizione in casa Mercedes, si tratta di una tradizione molto antica. Ogni volta che viene lanciato un nuovo modello, ad esso vengono associate nuove tecnologie, più o meno innovative. Con questa nuova Classe A, o meglio con questa versione restyling, è soprattutto a bordo che ciò avviene.

Senza stravolgere l’originale plancia che costituisce l’attrazione dei suoi interni, il marchio con la stella ha cambiato molte cose. Innanzitutto, la Classe A è dotata del volante all-touch delle sue sorelle maggiori, la Classe S e l’ultima Classe C.

La vecchia Classe A aveva già un cerchio con due pulsanti sensibili al tocco per controllare il tachimetro digitale e il pannello multimediale, ma il cruise control e il volume erano ancora regolati tramite i buoni vecchi pulsanti…

Motori e prestazioni

Non è perfetta, ma è un compromesso decente. In poche parole, questo è il riassunto delle prestazioni della Classe A di ultima generazione. Dopo aver ascoltato i clienti che si lamentavano della mancanza di comfort del modello precedente, Mercedes ha scelto di ammorbidire le impostazioni delle sospensioni. Le schiene fragili lo hanno apprezzato. Ma questo non significa che cadrete all’indietro…

Infatti, se presenta un comportamento stradale rigoroso e non soffre dello sterzo asettico, difetto di tante auto moderne, la Classe A non è la compatta più dinamica da guidare né la più confortevole, pagando in particolare la scelta più estetica che utile di essere dotata di cerchi grandi e pneumatici con altezza del fianco ridotta.

LEGGI ANCHE: