Lanciata nel gennaio 2019, la Mercedes GLE è ora sottoposta a un restyling. Anche la versione coupé, in vendita da aprile 2020, è in fase di restyling. Entrambe saranno disponibili nella rete Mercedes-Benz a partire da luglio 2023.

Evoluzione discreta

L’operazione estetica non è rivoluzionaria e anzi procede con il gioco dei sette errori. Un occhio attento noterà una nuova firma luminosa che abbandona le frecce nei fari a favore di due linee orizzontali per le versioni base e di quattro linee (visibili nelle foto che illustrano questo articolo) corrispondenti alla Mercedes-Benz GLE con l’opzione Multibeam led. Un quartetto luminoso che sembra in qualche modo ispirarsi all’universo Porsche?

Anche la griglia anteriore è stata ridisegnata con un motivo che riprende la stella emblematica del marchio.

Anche la trama dei fari si è evoluta con una disposizione più accentuata che allunga visivamente le linee e dà l’impressione che il veicolo sia più largo e di fatto più basso in altezza.

109 km in modalità elettrica

Anche a bordo l’arredamento non è cambiato, ma il volante è diventato più elegante con doppie razze orizzontali rivestite di comandi touch.

La gamma Mercedes GLE si baserà sulle versioni diesel GLE 300d (269 CV) e GLE 350de (245 CV), quest’ultima dotata di tecnologia ibrida plug-in, così come l’esclusiva GLE 400e a benzina (280 CV in totale). Infine, l’offerta AMG si baserà su GLE 53 (435 + 22 CV) e GLE 63 S (612 + 22 CV).

Per la Mercedes-Benz GLE coupé, la gamma di motorizzazioni sarà la seguente: il diesel ibrido plug-in GLE 350de, il benzina GLE 400e, il diesel GLE 450d (367 CV) e le due varianti AMG GLE 53 e GLE 63 S. Tutte le offerte sono completamente elettrificate con tecnologia a 48 volt. Le versioni PHEV hanno ora un motore elettrico da 100 kW e un’autonomia di 109 km in modalità batteria secondo il ciclo WLTP.

Il marchio della Stella sottolinea la capacità di traino dei suoi SUV e in particolare la possibilità di agganciare un furgone per il trasporto dei cavalli. Di questo tiene conto il sistema di controllo elettronico della traiettoria, che prevede una modalità specifica. Inoltre, il sistema di navigazione offre anche percorsi specifici per questa configurazione, molto più macchinosa.

