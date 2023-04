La EQE è la sorella minore della Mercedes EQS e intende portare la tecnologia elettrica in Mercedes a modo suo. Con dimensioni equivalenti a quelle di una Classe E, sfida le migliori berline elettriche del mondo, che vantano cifre elevate. Ma non è solo questione di autonomia quando si parla di mobilità elettrica.

È necessario anche offrire un equipaggiamento che faciliti i lunghi viaggi e i tempi di ricarica rapidi. Questo è l’argomento di questa seconda parte. Prima di entrare nel merito, ricordiamo che questa è una 350+, che nel frattempo è stata sostituita dalla 350. Non è cambiato nulla, tranne la batteria (89 kWh sulla 350 contro 90,6 kWh sulla 350+) e un tempo di ricarica più rapido (31 contro 32 minuti).

Mercedes EQE 350+: caratteristiche, batteria, ricarica, autonomia

La Mercedes EQE 350+ mantiene le sue promesse, facendo il pieno dal 10 all’80% in 32 minuti esatti. Insieme alle quantità di elettroni assorbiti, ciò si traduce in una potenza di ricarica media di 130,4 kW. Un risultato abbastanza buono in termini assoluti, ma non più di tanto, con un livello simile a quello di una BMW i7, ma inferiore a quello di una Tesla Model S Long Range.

Anche il tempo di fine carica è in linea con quello di molte altre auto elettriche. Ci vogliono 11 minuti in più per raggiungere il 90% e la ricarica completa (10-100%) richiede 1 ora e 05 minuti nelle stazioni di ricarica rapida.

Autonomia recuperata: 244 km in 30 minuti

Sebbene la ricarica di questa grande batteria sia nella norma, il consumo di carburante piuttosto elevato in autostrada non aiuta la EQE 350+ a recuperare molta autonomia in un determinato periodo di tempo: può recuperare 244 km di autonomia autostradale media dopo mezz’ora, quando l’indicatore è al 77%. È poco più che con… una Skoda Enyaq iV 80.

LEGGI ANCHE: