La Mercedes G63 AMG è il fuoristrada equipaggiato come un'auto di lusso, veloce come una sportiva e in grado di percorrere ogni strada.

La Mercedes G63 AMG senza rinunciare all’estetica, trova alla perfezione il punto d’unione tra la potenza esplosiva della vettura e la totale sicurezza in strada. Il marchio tedesco lo definisce come il fuoristrada più leggendario di tutti i tempi. Questa conclusione deriva dalle tecnologie motoristiche e telaistiche collaudate in gara. Scopriamo prezzo, cavalli e interni della Mercedes G63 AMG.

Mercedes G63 AMG: interni e cavalli

Il fuoristrada mantiene il suo appeal con un design curato e accattivante. Il frontale è caratterizzato dalla classica mascherina AMG che ben evidenzia il logo Mercedes e sembra dare l’impressione di voler contenere il ruggito del motore. I tanti particolari esterni come gli eleganti cerchi in lega, rendono la vettura unica ed esclusiva. L’interno della Mercedes G63 AMG offre più spazio che mai per migliorare l’esperienza del viaggio a tutti i passeggeri. Raffinati rivestimenti in pelle avvolgono i comodi sedili. La seduta è dotata di ogni tipo di comfort, inoltre l’impatto visivo è molto piacevole per il design a rombi e le particolari cuciture.

La casa automobilistica tedesca nello sviluppo di questo fuoristrada ha curato ogni minimo dettaglio. Gli elementi decorativi si sposano bene con il volante dall’impugnatura in carbonio, disponibile a richiesta. Il cambio a 9 marce ha il paddle in alluminio unico e inconfondibile. Peculiarità che aumenta la sensazione di trovarsi a bordo di una vera auto da corsa. Il bagagliaio ha una capacità di 454 litri che possono diventare 1941 piegando i sedili posteriori. Qualora questo immenso vano non riesca a contenere tutto, il fuoristrada è dotato di tanti vani portaoggetti dove è possibile riporre ogni tipo di cosa.

La Mercedes G63 AMG offre elevate prestazioni grazie al motore V8 testato in pista. Il cuore pulsante del fuoristrada gli permette di raggiungere i 100 km/h in appena 4,5 secondi. Inoltre, l’auto monta motore benzina a 8 cilindri a V da 4 litri, capace di una potenza massima di 585 CV.

Ancora più sicura

Grazie ai sistemi di assistenza alla guida targati Mercedes Benz, la vettura acquista una maggiore sicurezza su ogni tipo di tracciato. Che sia una strada sterrata, un viaggio notturno, il conducente viene supportato da sistemi che controllano la velocità, mantengono la distanza di sicurezza e aiutano nei cambi di corsia. Il rischio di incidenti cala ulteriormente grazie al sistema antisbandamento attivo. Quest’ultimo segnala al guidatore, con una vibrazione del volante, quando viene involontariamente superata una linea di demarcazione della carreggiata.

Il sistema Blind Spot Assist con l’ausilio di due sensori a corto raggio, monitora l’area non visibile dal retrovisore per verificare l’eventuale presenza di veicoli nell’angolo morto. La segnalazione al conducente arriva attraverso l’accensione del triangolo di emergenza giallo o rosso nel retrovisore e da un segnale acustico di avvertimento.

Prezzo della Mercedes G63 AMG

Dopo aver visto interni e cavalli della Mercedes G63 AMG, è giunta l’ora di scoprire il prezzo. Da listino il fuoristrada parte da 165480,00 €. Non è un costo alla portata di tutti ma viene giustificato dai tanti optional che offre la vettura. Oltre a essere adatta a percorrere ogni tipo di strada, è anche un’auto veloce e sicura.

