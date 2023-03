La seconda iterazione del SUV Mercedes GLA, conosciuta internamente come Tipo 247, è apparsa nel 2020. Questa rivale dell’Audi Q3 e della BMW X1 ha ormai raggiunto la metà della sua vita e un restyling è in programma. L’operazione estetica è essenziale, soprattutto perché la rivale con l’elica è stata sottoposta a un lifting meno di un anno fa e quella con gli anelli sarà presto “faceliftata”.

Mercedes GLA 2023: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Come la GLB, il suo alter ego più familiare, la Mercedes GLA presenta un nuovo frontale con una griglia disposta verticalmente e un cofano più arrotondato per suggerire una maggiore potenza. Ma questo rimane nel campo delle suggestioni.

I fari sfruttano l’opportunità di modificare la firma luminosa per armonizzare la GLA con gli altri SUV della gamma, in particolare con la GLC e la GLC coupé recentemente rinnovate. E anche la variante wagon a 7 posti, la GLB, anch’essa sottoposta a un restyling.

Una variante plug-in in evoluzione

Nella gamma Mercedes GLA, l’ibrido plug-in 250e è dotato di un motore elettrico più efficiente da 5 kW, per una potenza totale di 80 kW (circa 110 CV) che, abbinato al motore a benzina, non modifica la potenza totale, che rimane di 218 CV per un valore di coppia di 450 Nm.

La scheda tecnica di questa versione plug-in indica un consumo di carburante di 1,1 l/100 km, emissioni di CO2 di 24 g/km e un consumo elettrico combinato di 21,1 kWh/100 km. Il resto della gamma offre quattro versioni a benzina: GLA 180 da 136 CV, GLA 200 da 163 CV, GLA 220 4Matic da 190 CV e GLA 250 4Matic da 224 CV. La gamma diesel comprende tre varianti: GLA 180 d con 16 CV, GLA 200 d con 150 CV e GLA 220 d con 190 CV.

La 200d offre la possibilità di scegliere tra due o quattro ruote motrici.

Un rimorchio assistito

Tra gli ausili alla guida, fa la sua comparsa il sistema attivo di mantenimento della corsia e la telecamera a 360°. Infine, la Mercedes GLA restyling può beneficiare di un aiuto alle manovre quando viene agganciato un rimorchio. Inoltre, l’assistente vocale “hey Mercedes” fa progressi in termini di intelligenza artificiale e, secondo il marchio, è ancora più pertinente nelle sue risposte. Da provare durante il nostro prossimo test drive dinamico.

