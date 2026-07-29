Mercedes GLA 2026: dimensioni, motori e prezzi del nuovo SUV elettrico

La nuova Mercedes GLA 2026 debutta con un design più sportivo e muscoloso, interni high-tech e motorizzazioni elettriche. Scopri le caratteristiche, le dimensioni e i prezzi.

Mercedes-Benz continua a rinnovare la sua gamma con modelli sempre più innovativi. Dopo le recenti introduzioni di CLA, GLC e Classe C, è il momento della nuova generazione della Mercedes GLA un SUV di segmento C che punta tutto sull’elettrificazione e sul design muscoloso.

Disponibile per il preordine a partire dal 30 luglio 2026 la nuova GLA si presenta con motorizzazioni elettriche e promette di conquistare il mercato con le sue prestazioni e il suo stile.

Design e dimensioni: un SUV più grande e sportivo

La nuova GLA ridefinisce le proprie proporzioni con un look decisamente più sportivo e muscoloso. Le versioni elettriche presentano una calandra retroilluminata con ben 608 punti luce e 158 micro-LED in grado di proiettare scenografie luminose animate, mentre i modelli termici elettrificati hanno una griglia radiatore punteggiata da 150 stelle cromate.

Le dimensioni sono aumentate rispetto alla generazione precedente: la lunghezza raggiunge i 4,57 metri il passo è cresciuto di 61 mm (raggiungendo i 2.790 mm), e la carreggiata posteriore si è allargata di 31 mm. L’altezza complessiva è stata ridotta di 20 millimetri mentre la larghezza è di 1,85 metri.

Personalizzazione e dettagli estetici

La personalizzazione è massima grazie a quattro linee di equipaggiamento: Style, Progressive, AMG Line e AMG Line Plus. Per chi cerca l’esclusività, la Night Edition offre una verniciatura opaca Cosmos Black Magno, dettagli della carrozzeria in nero lucido, cerchi aerodinamici neri da 20″ e interni con rivestimenti dedicati in tonalità Crystal White e Microcut nera.

Interni high-tech e comfort

L’abitacolo della nuova GLA è stato completamente riprogettato seguendo una filosofia minimalista e high-tech. Lo spazio per le gambe cresce di 7 mm davanti e di 38 mm per i passeggeri posteriori, mentre l’altezza per la testa aumenta di oltre 20 mm su entrambe le file, grazie al tetto panoramico di serie.

Il vero protagonista della plancia è l’innovativo MBUX Superscreen opzionale, racchiuso sotto un unico pannello di vetro che ospita il quadro strumenti da 10,25″ lo schermo centrale da 14″ e un display dedicato al passeggero (anch’esso da 14″). La console centrale fluttuante si sviluppa su due livelli, integrando piastra di ricarica wireless e portabicchieri, mentre le bocchette d’aerazione circolari assumono un aspetto futuristico a turbina.

I materiali dei rivestimenti spaziano dalla pelle sintetica Artico (con l’opzione “leather-free” per la Style Line) alla microfibra Microcut con cuciture a contrasto rosse o bianche. Il bagagliaio cresce di 70 litri rispetto al passato, per una capacità minima di 410 litri (espandibile a 1.400 litri abbattendo i sedili 40/20/40). Le versioni 100% elettriche beneficiano di un comodo frunk anteriore da 107 litri.

Motori e prestazioni: l’elettrificazione al centro

Al lancio, la gamma motori punta sull’architettura elettrica a 800 volt che consente ricariche rapide in corrente continua fino a 320 kW permettendo di recuperare 270 km di autonomia in soli 10 minuti (con ricarica in AC fino a 22 kW).

Tre le versioni disponibili: la GLA 200 con trazione anteriore e potenza di 165 kW (224 CV), la GLA 250+ con potenza di 200 kW (272 CV) e autonomia massima di 657 km e la GLA 350 4MATIC con trazione integrale a doppio motore e potenza complessiva di 260 kW (354 CV).

All’inizio del 2027 debutteranno le varianti termiche elettrificate dotate di un propulsore turbo benzina a 4 cilindri da 1,5 litri completamente riprogettato. Questo sistema consente alla vettura di muoversi in modalità 100% elettrica alle basse andature cittadine e di veleggiare a motore spento oltre i 100 km/h.

Prezzi e disponibilità

In Italia, la nuova GLA elettrica è ordinabile dal 30 luglio 2026 con prezzi a partire da 46.972 euro per la 200, 52.706 euro per la GLA 250+ e 56.036 euro per la GLA 350 4MATIC.