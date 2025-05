Un debutto atteso al Salone di Monaco

Mercedes ha ufficialmente annunciato la presentazione della nuova GLC elettrica al Salone di Monaco, noto anche come IAA, che si svolgerà dal 9 al . Questo evento rappresenta un’importante vetrina per il marchio tedesco, che punta a consolidare la propria posizione nel mercato dei veicoli elettrici. La nuova GLC elettrica sarà il primo SUV a batteria sviluppato sulla piattaforma MB-EA, progettata esclusivamente per i veicoli elettrici, segnando un passo significativo nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Mercedes, Ola Kallenius, la GLC elettrica andrà a sostituire l’EQC, che sarà fuori produzione dal 2024. Questo nuovo modello si inserisce in un segmento chiave per il mercato europeo, quello dei SUV premium di medie dimensioni, che ha registrato oltre 137.000 immatricolazioni nel primo trimestre dell’anno. Sebbene i dettagli tecnici completi non siano ancora stati rivelati, è noto che la GLC elettrica sarà dotata di un’architettura a 800 volt, con una potenza di ricarica fino a 320 kW, un notevole miglioramento rispetto all’EQC, che si fermava a 110 kW su una piattaforma a 400 volt.

Design e prestazioni

La nuova GLC elettrica offrirà anche una configurazione con motore elettrico anteriore, che lavorerà in sinergia con il motore posteriore sviluppato internamente da Mercedes, garantendo così una trazione integrale. Questa trazione sarà disattivabile per ottimizzare l’efficienza e l’autonomia, una caratteristica già presente sulla nuova CLA. I concorrenti principali della GLC elettrica includeranno modelli come l’Audi Q6 e-tron, il prossimo SUV medio di BMW basato sulla piattaforma Neue Klasse e la Macan elettrica di Porsche.

Strategia di naming e futuro elettrico

In un cambiamento significativo, Mercedes ha confermato l’intenzione di abbandonare la sigla EQ per i modelli a batteria, permettendo alla GLC elettrica di condividere il nome con le varianti termiche attualmente in produzione. Questa strategia si estenderà anche alla Classe C, che avrà una versione completamente elettrica prevista per il 2026, anch’essa sviluppata sulla piattaforma MB-EA. Questo approccio fa parte di un programma più ampio che prevede il lancio di 25 nuovi modelli o aggiornamenti nei prossimi tre anni, a partire dall’estate con la nuova CLA.

Innovazioni tecnologiche in arrivo

Durante la conferenza, Kallenius ha anche anticipato l’introduzione della tecnologia steer-by-wire su alcuni modelli previsti per il 2026. Questo sistema innovativo eliminerà il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori, sostituendolo con un controllo elettronico e rapporti di sterzata variabili, con l’obiettivo di migliorare la maneggevolezza e il comfort, specialmente in ambito urbano. Con queste novità, Mercedes si prepara a rivoluzionare il concetto di mobilità elettrica, puntando su prestazioni elevate e sostenibilità.