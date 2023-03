In questo articolo vi parleremo della MG 4 Luxury. MG si dà i mezzi per realizzare le proprie ambizioni con la sua nuova compatta elettrica: la MG 4 riesce a raggiungere il livello dei riferimenti europei nel suo segmento, sia in termini di prestazioni su strada che di autonomia.

MG 4 Luxury: ricarica e autonomia

Un pieno utile in 25 minuti

La ricarica tipica della MG 4 avviene in 30 minuti. Questo risultato era già molto migliore rispetto alla concorrenza e supera le promesse dei depliant. Questo è uno dei desideri di MG, che è pronta a sacrificare i valori delle sue brochure per non dare spiacevoli sorprese ai clienti, e questo, per soddisfarli meglio.

Sempre nelle stesse condizioni, tranne che per una temperatura più fredda, la MG 4 ha presentato una curva di ricarica costante e abbondante per un’auto di queste dimensioni. La carica dal 10 all’80% richiede solo 25 minuti, rendendo la compatta una delle più veloci a fare il pieno dopo le coreane sulla piattaforma e-GMP 800V!

Certo, le quantità sono molto diverse, ma anche la sua potenza di ricarica media di 109 kW non è da meno: è più di una Nissan Ariya o di una Model Y Performance, ed è un record in questa categoria!

