MG ha appena lanciato ufficialmente la MG 4 Triumph Edition in Cina, dove si chiama MG Mulan. Sono state annunciate versioni per la MG 4, con un motore da 125 kW e una batteria da 51 kWh, oppure da 150 kW e 64 kWh.

Tuttavia, è stata introdotta un’ulteriore versione, denominata “Triumph Edition”.

MG 4 Triumph Edition: una versione 4WD da 449 CV

Come già anticipato giorni fa, la MG vuole far rivivere la sua vecchia immagine sportiva. Tra queste ci sarà una futura roadster elettrica, ma anche versioni più piccanti di veicoli classici. Questo è già il caso, ad esempio, della Marvel R e della sua versione Performance a 3 motori, ma questo è un caso particolare, perché questa compatta non è originariamente una MG…

Dotata di un motore anteriore e di uno posteriore, vanta un totale di 330 kW/449 CV/600 Nm… Questo è sufficiente per far scattare la vettura da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La velocità massima non è indicata. Il limite è di 160 km/h sugli altri motori.

D’altra parte, con la stessa batteria da 64 kWh del modello a lungo raggio, questa MG4 “Performance” dovrebbe accontentarsi di un’autonomia inferiore a 400 km. L’autonomia dichiarata è di 460 km nel ciclo CLTC. In confronto, la versione a lunga autonomia da 150 kW ha un’autonomia di 520 km in Cina e di 450 km in WLTP.

La MG 4 Triumph è un’auto sportiva, ma il suo stile non si discosta da quello dei modelli gemelli, se non per i cerchi da 18 pollici più generosi e per gli interni più caldi in rosso e bianco.