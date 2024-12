Design e caratteristiche della MG Cyberster

La MG Cyberster si presenta come una roadster elettrica dal design accattivante e moderno. Con una lunghezza di 4,54 metri, questa vettura è caratterizzata da linee filanti e porte che si aprono verso l’alto, simili a quelle delle supercar più esotiche. Gli interni sono lussuosi, realizzati in pelle e alcantara, e la capote elettrica in tela, disponibile in nero o rosso, può essere aperta in soli 12 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h.

Prestazioni e motorizzazioni

La MG Cyberster offre due diverse motorizzazioni: la versione a trazione posteriore, con un motore da 340 CV e 475 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 195 km/h. In alternativa, la versione a trazione integrale, dotata di un doppio motore, eroga 510 CV e 725 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria da 77 kWh, che consente un’autonomia di 443 km per la versione AWD e 507 km per quella RWD.

Ricarica e tecnologia

La MG Cyberster è progettata per una ricarica rapida, con la possibilità di utilizzare una corrente continua fino a 140 kW. In questo modo, è possibile passare dal 10 all’80% di carica in circa 38 minuti. Le sospensioni anteriori sono a quadrilateri, mentre quelle posteriori sono multilink, garantendo una guida dinamica e confortevole. Inoltre, la vettura è dotata di un differenziale posteriore a controllo elettronico e freni Brembo, offrendo prestazioni di frenata superiori. La dotazione di aiuti alla guida include anche la guida autonoma di secondo livello, rendendo la Cyberster una delle vetture più avanzate sul mercato.

Prezzo e garanzia

I prezzi della MG Cyberster partono da 63.000 euro per la versione a trazione posteriore e da 68.000 euro per quella a trazione integrale. La garanzia offerta dal costruttore è di 7 anni o 150.000 km, un valore aggiunto che rassicura i potenziali acquirenti sulla qualità e l’affidabilità del veicolo. Con la sua combinazione di design innovativo, prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia, la MG Cyberster si posiziona come una delle roadster elettriche più interessanti del mercato.