MG ZS è il suv top di gamma della casa britannica, da tempo però di proprietà indiana che ha quindi deciso di puntare su un prodotto ricco di innovazioni tecnologiche ma accessibile ad un vasto pubblico. Scopriamone le caratteristiche principali ed anche come sono strutturati gli interni dell’auto.

MG ZS 2024: gli interni dell’auto

La plancia del suv presenta un sistema di infotainment da 12,3 pollici che si presenta di facile lettura e che permette quindi anche a chi è novizio in questo aspetto delle moderne vetture di trovarsi a proprio agio. Il touchscreen comanda anche l’impianto di climatizzazione e vi è la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play.

Vi è anche il quadro strumenti da 7 pollici presente al davanti agli occhi del guidatore, permette di visionare i vari sistemi alla guida e le principali informazioni sullo stato dell’auto, assente la possibilità di vedere la mappa del navigatore. La regolazione del volante è possibile solo in altezza e non in profondità, una mancanza grave in un’auto del 2024 ed inoltre è assente la piastra di ricarica wireless dello smartphone.

Materiali costruttivi e bagagliaio

I materiali con cui sono costruiti gli interni presentano nella parte alta plastica dura al tatto ma che comunque dimostra una certa solidità ed anche il volante si impugna bene.

Sul tunnel centrale è molto apprezzato l’effetto allumino che dimostra un’attenzione al dettaglio che su altri modelli non si era vista, quantomeno è meno frequente a dimostrazione che questa sia la top di gamma.

I passeggeri viaggiano comodi, anche il quinto dato che il tunnel centrale non impedisce lo spazio e vi sono anche le bocchette di areazione posteriori oltre ad una presa tipo A per la ricarica dei device elettronici.

Infine vi è il bagagliaio che ha una capacità minima di 443 litri rispondendo pienamente alle richieste della categoria nella quale si inserisce.