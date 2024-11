Introduzione alle modifiche del codice della strada

Con l’approvazione da parte del Senato, il nuovo codice della strada ha finalmente ottenuto il via libera definitivo. Questa riforma, attesa da tempo, introduce importanti cambiamenti volti a migliorare la sicurezza stradale e a contrastare comportamenti scorretti alla guida. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrà ora firmare il provvedimento affinché le modifiche possano entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Regole più severe per la guida in stato di ebbrezza

Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza. Le multe variano da 573 a 2.170 euro per tassi alcolemici tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, con la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per valori superiori, le sanzioni possono arrivare fino a 6.000 euro e l’arresto fino a un anno. Inoltre, chi supera gli 0,8 grammi dovrà utilizzare veicoli dotati di alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Controllo delle sostanze stupefacenti

Il nuovo codice introduce misure severe anche per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sarà sufficiente un test preliminare positivo per sospendere la patente e revocarla per tre anni. Questa modifica mira a garantire strade più sicure e a prevenire incidenti causati da conducenti sotto l’effetto di droghe.

Uso del cellulare alla guida

Un’altra novità riguarda l’uso del cellulare durante la guida. Chi verrà sorpreso a utilizzare il telefono al volante subirà una sospensione della patente per una settimana e una multa che può variare da 250 a 1.000 euro. In caso di recidiva, le sanzioni aumenteranno, con multe fino a 1.400 euro e sospensioni fino a tre mesi. Le pene saranno ulteriormente inasprite se l’uso del cellulare provoca un incidente.

Regolamentazione degli autovelox

Le nuove regole stabiliscono anche limitazioni sull’uso degli autovelox. Questi dispositivi potranno essere installati solo in tratti di strada dove la velocità massima è inferiore di non più di 20 km/h rispetto ai limiti previsti. Inoltre, dovranno essere segnalati adeguatamente e non potranno essere posizionati troppo vicini tra loro.

Limitazioni per i neopatentati e nuove regole per i monopattini

I neopatentati dovranno rispettare limiti di potenza per i veicoli che possono guidare nei primi tre anni dal conseguimento della patente. Inoltre, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di indicatori luminosi e targa, e i conducenti saranno obbligati a indossare il casco. Queste misure sono state introdotte per garantire una maggiore sicurezza anche per i più giovani e per gli utenti vulnerabili della strada.

Tutela dei ciclisti e nuove regole per le moto

Infine, il nuovo codice prevede misure specifiche per la tutela dei ciclisti, imponendo una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri durante il sorpasso. Inoltre, sarà consentito l’accesso in autostrada per motocicli con motore di cilindrata non inferiore a 120 cc, ampliando così le possibilità di mobilità per i motociclisti.