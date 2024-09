Nuova MG ZS 2025, per la fine dell'anno è prevista la commercializzazione sul mercato del suv.

La casa britannica ha mostrato in incognito quella che sarà la ZS che vedremo su strada il prossimo anno, dalle prime immagini ci si può già fare un’idea piuttosto chiara di quella che sarà la macchina, un’auto che punta ad essere un riferimento nella categoria dei SUV “low-cost” scopriamola in questo articolo.

LEGGI ANCHE: Noleggio auto, le vetture più economiche sul mercato

MG ZS 2025: cresce ulteriormente rispetto al passato

La generazione attuale di ZS è giunta sul mercato nel 2017 è quindi chiaro che che la vettura è pronta ad un cambiamento per gli anni a venire in quanto questo stile ormai ha fatto il suo tempo.

Il modello nuovo ha visto la luce sulla fine del mese di Agosto ed ha una commercializzazione prevista per la fine di quest’anno. Di conseguenza è bene continuare a tenere monitorate le notizie che arrivano dal brand per ulteriori dettagli.

Parlando dell’auto questa cresce rispetto ad oggi, la misura che andrà a superare è quella dei 4 metri e 32 che appartengono alla ZS odierna, non è chiaro di quanto aumenterà.

Il resto delle forme estetiche tuttavia sa di family feeling dato che si rifà a quanto abbiamo potuto già visionare su MG 3 ed MG 5 sorelle minori della ZS, che possiamo definire ammiraglia.

LEGGI ANCHE: Ford, dietrofront sui veicoli elettrici, nuovo piano in arrivo

Sarà disponibile anche ibrida

Per le motorizzazioni dovrebbero restare le due a benzina, presenti nella gamma attuale, il 4 cilindri 1.5 da 106 cavalli e il 3 cilindri 1.0 turbo che ne eroga 111.

In aggiunta ci potrà essere la versione full hybrid che porta in dote il 4 cilindri a benzina da 1.5 cc abbinato al motore elettrico per una potenza massima di 194 cavalli.

Una cifra che si adatta maggiormente alla stazza dell’auto che risulta in effetti pesante per le altre motorizzazioni che riescono comunque a spostarla nel traffico e nelle rotte fuori città.